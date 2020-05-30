الجيش الأمريكي يتهم روسيا بـ"تأجيج" الصراع الليبي ويتحدث عن تعاون عسكري محتمل مع تونس

في بيان نشر الجمعة، تحدث الجيش الأمريكي عن بحث سبل التعاون العسكري مع تونس بشأن الوضع في ليبيا. واعتبر البيان أنه "مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي، فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا". وكان الجيش الأمريكي قد ذكر الأربعاء أن عسكريين روس سلموا 14 طائرة ميج 29 وسوخوي-24، وهو ما نفته قوات حفتر وعضو بالبرلمان الروسي. وقال مراسل فرانس24 في تونس إنه لم يصدر "حتى الآن أي تعليق رسمي على بيان الجيش الأمريكي".

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أعلن الجيش الأمريكي الجمعة أن بلاده تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس، مبديا مخاوفه بشأن التحركات الروسية في ليبيا.

وذكرت قيادة الجيش الأمريكي بأفريقيا في بيان أنه "مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي، فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا". وأضافت "نحن ندرس مع تونس طرقا جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك، ويشمل ذلك استخدام لواءنا للمساعدة الأمنية".

وذكر الجيش الأمريكي يوم الأربعاء أن عسكريين روسا سلموا 14 طائرة ميغ 29 وسوخوي-24 إلى قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي). ونفى الجيش الوطني وعضو بالبرلمان الروسي ذلك.

وقال مراسل فرانس24 إنه لا يوجد لحد الساعة أي تعليق رسمي في تونس على بيان الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا البيان سيكون له تداعيات في الساحة السياسية الداخلية، ولربما "ستتم مساءلة وزير الدفاع التونسي" في البرلمان حول ذلك.

وتدخلت قوى إقليمية وعالمية في الحرب الأهلية الليبية ما قاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بتدفق ضخم للأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا، وذلك في انتهاك لحظر السلاح.

وتدعم مصر وروسيا والإمارات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر الذي بدأ العام الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس. فيما تدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق في العاصمة الليبية.

فرانس24/ رويترز

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