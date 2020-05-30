الدوري الأميركي: سيلفر يطرح الاستئناف في 31 تموز/يوليو (تقارير)

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لوس انجليس (أ ف ب)

طرح مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر على الأندية، تاريخ 31 تموز/يوليو المقبل موعدا لاستئناف المنافسات المعلقة منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب تقارير صحافية.

وأوردت صحيفة "لوس انجليس تايمز" ان سيلفر طرح هذا الموعد خلال اتصال جماعي مع مالكي الأندية الجمعة.

وعلقت منافسات الدوري اعتبارا من 11 آذار/مارس بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب فريق يوتا جاز بـ"كوفيد-19". ولا تزال الرابطة تعمل على سيناريوهات مختلفة لمحاولة العودة.

وبحسب التقارير المتداولة، عرضت الرابطة استكمال منافسات الموسم المنتظم (خاضت معظم الأندية قبل التعليق نحو 65 مباراة من أصل 82)، والانتقال بعد ذلك الى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" التي تشارك فيها 16 من الأندية الـ30 في الدوري.

لكن "لوس أنجليس تايمز" نقلت عن مصادر لم تسمها، ان الأندية التي فقدت فرصة التأهل الى الـ"بلاي أوف" (أي لن تتمكن حسابيا من احتلال أي من المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية)، لا تحبذ استكمال الموسم، وتعتبر ان ذلك سيكون بلا طائل من وجهة نظرها.

وأوردت الصحيفة ان هذه الأندية "قطعا لا تريد العودة الى اللعب".

أما الاقتراحات الأخرى، فتشمل تعديل صيغة ما تبقى من الدوري. وعلى سبيل المثال، يتم التداول باقتراح خوض 20 فريقا منافسة وفق نظام نهائيات كأس العالم، على ان يكون الدور الأول منها بمثابة الدور الأول للـ"بلاي أوف". ويقوم طرح آخر على عودة ما يصل الى 22 فريقا (أي الفرق التي ضمنت التأهل الى الـ"بلاي أوف" وأخرى لا تزال لديها فرصة حجز مقعدها)، من أجل خوض مباريات تحسم بموجبها المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة، على ان يتم بعد ذلك خوض منافسات الـ"بلاي أوف".

وبحسب التقارير، استطلعت الرابطة آراء مدربي الفرق هذا الأسبوع، ووجدت ان 53 بالمئة يحبذون عودة الدوري بمشاركة 16 فريقا فقط (أي تلك التي تحتل المراكز المؤهلة الى الأدوار الاقصائية)، واعتبار الموسم المنتظم منتهيا وخوض الـ"بلاي أوف" فقط.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثرا بـ"كوفيد-19" من حيث الوفيات، اذ بلغ عددها حتى الجمعة نحو 103 آلاف، علما بأن البلاد أحصت أكثر من 1,7 مليون إصابة بالفيروس.

© 2020 AFP