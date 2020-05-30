فيديو

المطاعم الفرنسية تستعد لاستقبال الزبائن من جديد وسط إجراءات صحية صارمة

مطاعم باريس تستعد لتفتح من جديد ابتداء من الثاني من يونيو © أ ف ب

مع تحسن الوضع الصحي في فرنسا، تستعد المطاعم والحانات والمقاهي اعتبارا من الثاني من حزيران/يونيو، لفتح أبوابها مع انطلاق المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي. وفي المناطق الخضراء أي تلك التي تشهد انتشارا ضعيفا للفيروس وضغطا ضئيلا على المستشفيات، سيقع تطبيق إجراءات صحية صارمة داخل المحلات. أما في المنطقة الحمراء، أي في باريس ضمنا، فلا يمكن أن تفتح هذه الأماكن إلا في الباحات الخارجية وسيسمح بوضع طاولات المطاعم للزبائن في الشوارع.