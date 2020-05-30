بطولة ألمانيا: بايرن يلتهم دوسلدورف ويقترب أكثر من لقبه الثامن تواليا

كريستوف ستاخيه POOL/ا ف ب

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

حقق بايرن ميونيخ فوزه الثامن تواليا وقطع خطوة إضافية نحو لقبه الثامن تواليا في الدوري الالماني لكرة القدم، بعد فوزه الكاسح على ضيفه فورتونا دوسلدورف 5-صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين.

وسجل الدنماركي ماتياس يورغنسون "زانكا" (15 خطأ في مرمى فريقه) والفرنسي بنجامان بافار (29) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (43 و50) والكندي ألفونس ديفيس (52) الأهداف.

وعلى وقع هتافات جماهيره المسجّلة، في ظل حظر قدومها الى المدرجات بسبب البروتوكول الصحي المعتمد اثر استئناف الدوري بعد تعليقه لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حقق بايرن فوزه الرابع تواليا بعد استئناف البوندسليغا في 16 أيار/مايو.

ورفع بايرن رصيده الى 67 نقطة مقابل 57 لبوروسيا دورتموند الثاني الذي يحل الاحد على بادربورن الاخير. ويواجه بايرن في المرحلتين المقبلتين باير ليفركوزن الثالث وبوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، وهما أحد أربعة فرق هزمته هذا الموسم.

في المقابل، عجز دوسلدورف عن تكرار تعادله 3-3 في ميونيخ العام الماضي، علما بانه خسر بعدها 1-4 وصفر-4 مرتين على ارضه.

وكانت نتئج دوسلدورف الذي لم يحقق اي فوز على بايرن في الدوري منذ ثلاثة عقود، تحسنت بعد تعيين المدرب اوفي روزلر، لكنه مني بخسارته الاولى في سبع مباريات على ملعب "اليانز ارينا" وعاد الى شبح الهبوط.

ولعب المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز اساسيا في تشكيلة المدرب هانزي فليك لحساب جيروم بواتنغ، قبل ان يترك مكانه في الشوط الثاني لمواطنه الشاب مايكل كويزانس.

وافتتح بايرن التسجيل باكرا بعد عرضية من سيرج غنابري عكسها المدافع بافار وكانت متجهة خارج الخشبات، لكن مدافع دوسلدورف "زانكا" سجلها عن طريق الخطأ في مرماه الخالي (15).

وبعد محاولة خطيرة لتوماس مولر صدها الحارس الشاب فلوريان كاستنماير، حصل بايرن على ركنية لعبها يوشوا كيميش ترجمها بافار برأسه، موقعا اسمه على لائحة الهدافين للمرة الرابعة هذا الموسم (29).

وقبل الدخول الى غرف الملابس، صنع كيميش ومولر الهدف الاول لليفاندوفسكي الذي سدد بسهولة في الشباك من مسافة قريبة (43).

وتابع دوسلدورف ارتباكه الدفاعي في الشوط الثاني، فلعب غنابري عرضية لليفاندوفسكي حوّلها بكعبه من بين قدمي الحارس (50)، معززا صدارته لترتيب الهدافين (29 هدفا)، في محاولته لاحراز اللقب الفردي للمرة الخامسة في مسيرته.

ورفع ليفاندوفسكي (31 عاما) رصيده الى 231 هدفا في 317 مباراة في الدوري، وبتسجيله في مرمى دوسلدورف يكون قد زار شباك جميع اندية البوندسليغا، حتى انه سجل في مرمى بايرن عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند وقاده الى لقب 2012.

وعادل ليفاندوفسكي افضل مواسمه بتسجيله الهدف الـ43 في مختلف المسابقات.

وحصل الظهير الايسر الكندي الشاب ديفيس على فرصة تسجيل الخامس، مخترقا الدفاع المتردد بمفرده ومسددا بيمناه ارضية رافعا رصيده الى ثلاثة اهداف هذا الموسم (52).

© 2020 AFP