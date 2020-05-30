بطولة ألمانيا: بريمن يتابع صحوته لتفادي الهبوط ويعمق جراح شالكه

برند تيسن POOL/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

تابع فيردر بريمن العريق صحوته لتفادي هبوطه الى الدرجة الثانية، وتغلب على مضيفه شالكه الجريح 1-صفر، السبت في المرحلة 29 من الدوري الالماني لكرة القدم.

وسجل ليوناردو بيتانكور الهدف الوحيد في الدقيقة 32.

ورفع بريمن رصيده الى 25 نقطة في المركز قبل الاخير، بفارق نقطتين عن فورتونا دوسلدورف السادس عشر الذي يلعب لاحقا مع مضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب، وثلاث نقاط وراء ماينتس الذي سقط امام ضيفه هوفنهايم صفر-1. ويملك بريمن مباراة مؤجلة سيخوضها في الثالث من حزيران/يونيو ضد أينتراخت فرانكفورت.

وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا قبل اسبوعين مبكرا مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون في حزيران/يونيو، علما بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم. ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران دون جماهير.

وبعد عودة الدوري، خسر بريمن من ليفركوزن 1-4 ثم فاز على فرايبورغ 1-صفر وتعادل سلبا مع مونشنغلادباخ القوي.

ويُعد بريمن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في البوندسليغا (56 موسما) ، من أعرق الاندية في الدوري وكان الخصم الابرز لبايرن ميونيخ بين 1980 و2010.

واحرز بريمن اللقب اربع مرات وثنائية الدوري-الكأس في 2004، كأس الكؤوس الاوروبية 1992 وبلغ نهائي كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ راهنا) في 2009، وكان مشاركا دائما في دوري ابطال اوروبا مطلع الالفية الثالثة.

وحمل الوانه امثال رودي فولر، ميروسلاف كلوزه، الفرنسي يوهان ميكو، مسعود اوزيل والبيروفي كلاوديو بيتزارو ودرّبه العملاق اوتو ريهاغل (1981-1995) وتوماس شاف (1999-2013).

في المقابل، عجز شالكه عن تحقيق الفوز للمرة العاشرة تواليا، ومني بخسارته الرابعة تواليا بعد العودة، علما بانه كان يحتل المركز الثالث في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان مفاجئا دفع مدربه الاميركي ديفيد فاغنر بالحارس الكسندر نوبل، الذي سينتقل صيفا الى بايرن ميونيخ، برغم اعلانه سابقا ان ماركوس شوبرت سيكون الاساسي في تشكيلته.

على ملعب "فيلتنس أرينا" الخالي من الجماهير، كان فيردر بريمن الافضل نسبيا في الشوط الاول، ومن فرصة واحدة تقريبا انهاه متقدما بهدف.

وخسر المدافع الفرنسي الشاب جان-كلير توديبو (20 عاما)، المعار من برشلونة الاسباني، الكرة في منتصف الملعب فانطلق الكوسوفي ميلوت راشيتسا ومررها الى ليوناردو بيتانكور الذي هيأها لنفسه واطلقها قوية محكمة بيسراه من خارج المنطقة، هبطت في المقص الايمن لمرمى الحارس نوبل (32)، مسجلا هدفا الرابع هذا الموسم.

في الثاني، ضغط شالكه هجوميا، وكاد النمسوي ميكايل غريغوريتش يعادل له بصاروخية من داخل المنطقة علت العارضة (57)، فيما أثّر خروج بيتانكور وراشيتسا المصابين على المردود الهجوم لبريمن.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت كاد بريمن يسجل الثاني، لكن البديل الياباني يويا أوساكو فضّل التمرير بالعرض بدلا من التسديد منفردا امام مرمى نوبل.

© 2020 AFP