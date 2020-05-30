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بن نصر: لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن التعاون المحتمل للجيش الأمريكي مع تونس بشأن الوضع في ليبيا

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مقاتل موال لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يقف أمام هيكل سيارة مدمرة نتيجة قصف يوم 9 أيار/مايو 2020 في حي بن غشير في طرابلس
مقاتل موال لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يقف أمام هيكل سيارة مدمرة نتيجة قصف يوم 9 أيار/مايو 2020 في حي بن غشير في طرابلس © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

بعد تلميح قائد قوات "أفريكوم" الأمريكية إلى بحث سبل التعاون العسكري مع تونس بشأن الوضع في ليبيا، وإمكانية نشر قوات عسكرية ردا على التواجد الروسي في ليبيا، قال الخبير العسكري مختار بن نصر إن الجانب التونسي لم يصدر بعد أي "تعليق رسمي على بيان الجيش الأمريكي". وإنه من المتوقع أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في تونس بشأن الوضع الإقليمي في شمال أفريقيا والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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للمزيد: الجيش الأمريكي يتهم روسيا بـ"تأجيج" الصراع الليبي ويتحدث عن تعاون عسكري محتمل مع تونس

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