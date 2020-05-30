ترامب يريد إنهاء العلاقة الخاصة مع هونغ كونغ

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال ترامب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض واتسم بنبرة حازمة، من دون أن يعطي أي تفاصيل، "لم تحترم الصين الوعد الذي قطعته للعالم بضمان استقلالية هونغ كونغ". وأضاف "إنها مأساة لشعب هونغ كونغ وللصين وللعالم أجمع".

وتضغط بكين لإقرار مشروع قانون "الأمن القومي" في هونغ كونغ الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. ويأتي مشروع القانون بعد تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي.

ويأتي هذا التصريح في أجواء من التوتر الشديد. فقد صعد الرئيس الجمهوري في الأسابيع الأخيرة لهجته ضد الصين، متهما إياها بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، ووعد بإجراءات انتقامية.

وتعتبر واشنطن ودول غربية أخرى أن قانون "الأمن القومي" طريقة مموهة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقليص الحريات، وهذا ما تنفيه الصين.

وقال ترامب "أطلب من حكومتي بدء عملية إلغاء الإعفاءات التي تمنح لهونغ كونغ وضعا خاصا". وأضاف "هذا القرار سيكون له تأثير على كل الاتفاقات المبرمة مع هونغ كونغ"، مشيرا خصوصا إلى اتفاق تسليم المطلوبين وبعض الامتيازات التجارية.

وكانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية وأعيدت إلى بكين بناء على مبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي سمح لها بالاحتفاظ ببعض الحريات غير الموجودة في المناطق الأخرى في الصين، وخصوصا اقتصاد حر وقضاء مستقل وحرية تعبير وبرلمان ينتخب جزئيا بالاقتراع العام.

ودفعت هذه الاستثناءات عددا من الدول مثل الولايات المتحدة، إلى سن قوانين تسمح بالتعامل مع هونغ كونغ بصفتها كيان تجاري منفصل عن النظام الصيني.

- الطلاب الصينيون مستهدفون -

كما وقع ترامب مرسوما يعلق دخول "بعض المواطنين" الصينيين إلى الولايات المتحدة، في إشارة الى الطلاب الذين وصفهم بأنهم "خطر محتمل" على الأمن القومي الأميركي، مشيرا الى أنه يريد ضمان أمن البحث الجامعي "الحيوي للبلاد.

وقال "منذ سنوات، تقوم الحكومة الصينية بالتجسس لسرقة أسرارنا الصناعية".

وقال معهد التعليم الدولي إن الصينيين يشكلون العدد الأكبر من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة وكان عددهم يبلغ حوالى 370 ألفا في 2018-2019، أي ثلث الطلاب الأجانب تقريبا.

ورأى الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة في هذا الحزم المباغت وسيلة لحجب فشل الرئيس في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئة ألف شخص في البلاد.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "ببساطة إنه أمر مفجع". بينما رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنجيل أن "الرئيس يريد توجيه الانتباه الذي يتركز على تقصيره، إلى الصين، لذلك يقوم بما يقوم به لأسباب سيئة".

في هونغ كونغ، ألمحت الحكومة المحلية إلى أنها سترد على إجراء ترامب. وقال مدير الأمن الداخلي جون لي إن "العقوبات ليست أحادية دائما وبلدنا (الصين) قال إنه سيطبق إجراءات مضادة".

ورأى السفير البريطاني بالوكالة في الأمم المتحدة جوناثان ألن أن تطبيق الصين قانون الأمن القومي سيفاقم "الانقسامات العميقة" في المجتمع في هونغ كونغ.

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا حملة دولية ضد مشروع القانون الصيني.

وأكدت الصين التي عرقلت الأربعاء طلبا أميركيا بعقد اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي حول هونغ كونغ، بعد مناقشات جرت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الجمعة، أن التحرك الغربي ليس مجديا.

وقال السفير الصيني في الأمم المتحدة "أي محاولة لاستخدام هونغ كونغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين ستبوء بالفشل".

© 2020 AFP