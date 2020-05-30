تييم ينظم دورة منتصف تموز/يوليو في مدينة كيتسبوهيل النمسوية

ماورو بيمنتيل ا ف ب/ارشيف

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كتسبويل (النمسا) (أ ف ب)

يستقبل لاعب كرة المضرب النمسوي دومينيك تييم سبعة لاعبين في مدينة كيتسبوهيل النمسوية للمشاركة في دورة غير رسمية في الفترة بين السابع والحادي عشر من تموز/يوليو المقبل، بحسب ما أعلن المنظمون السبت.

ووعد فلوريان تسيباغل مدير الدورة التي ستقام على الملاعب الترابية وتبلغ قيمة جوائزها 300 ألف يورو، أنها ستقام "أمام عدد محدود من الجماهير وبالتأكيد في اطار الاحترام الصارم للتوجيهات الصحية المفروضة من قبل الحكومة".

وفضلا عن تييم، سيشارك في الدورة الفرنسي غايل مونفيس. ولم يتم الكشف عن أسماء المدعوين الستة الآخرين.

ووعد والد النجم النمسوي المصنف ثالثا عالميا، فولفغانغ الذي يشارك في التنظيم أيضا، أن تقام الدورة بنظام المجموعات "وهو نظام يضمن لكل لاعب خوض ثلاث مباريات على الأقل".

وأضاف أن "الهدف هو منح اللاعبين مباريات في أجواء المنافسة التي يصعب الحصول عليها في التدريب".

وتوقفت منافسات كرة المضرب، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ آذار/مارس بسبب انتشار وباء "كوفيد-19". ومن المقرر ان يمتد تعليق منافسات الكرة الصفراء للمحترفين حتى نهاية تموز/يوليو.

وحاول بعض اللاعبين استغلال هذا التوقف من خلال الإعلان عن مشاركتهم في بطولات غير رسمية، حيث سيشارك تييم في دورة في برلين اعتبارا من 13 تموز/يوليو إلى جانب الألماني ألكسندر زفيريف والأسترالي نيك كيريوس، في حين أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا سينظم دورة في بلغراد منتصف حزيران/يونيو.

© 2020 AFP