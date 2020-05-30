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رئيس الأوروغواي في الحجر الصحي بعد اجتماع مع موظفة مصابة بكوفيد-19

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رئيس الأوروغواي لويس لاكال بو خلال اجتماع لحكومته في مونتيفيديو في 25 نيسان/ابريل 2020
رئيس الأوروغواي لويس لاكال بو خلال اجتماع لحكومته في مونتيفيديو في 25 نيسان/ابريل 2020 - Uruguay's Presidency/اف ب/ارشيف
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مونتيفيديو (أ ف ب)

يخضع رئيس الباراغواي لويس لاكال بو لحجر صحي بعد حضوره اجتماعا مع موظفة اثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتب الرئاسة في بيان الجمعة.

والمصابة هي ناتاليا لوبيز الموظفة في وزارة التنمية الاجتماعية التي حضرت اجتماعا مع رئيس الدولة ووزير الدفاع في الحكومة خافيير غارسيا في ريفيرا بالقرب من الحدود البرازيلية.

وقالت الرئاسة أن لاكال بو والأشخاص الآخرين المعنيين سيخضعون السبت لفحص لكشف كوفيد-19 "وسيبقون في الحجر الصحي حتى صدور نتائج التحاليل".

وكان الاجتماع يتعلق بإدارة هذه البؤرة لفيروس كورونا المستجد في المنطقة الحدودية.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الأوروغواي 816 بينهم 114 فقط ما زالوا مرضى.

© 2020 AFP

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