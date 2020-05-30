رحيل الممثل المصري حسن حسني عن 89 عاما

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رحل الممثل المصري حسن حسني عن 89 عاما، حسب ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية في مصر السبت. وقدم بطل مسرحية "كلام فارغ" التي استمر عرضها ستة أشهر، المئات من المسرحيات والأفلام والمسلسلات، عرض آخرها خلال رمضان 2020. ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها الراحل: "بخيت وعديلة"، "أفريكانو" و"اللمبي"، "اللي بالي بالك" وغيرها.

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توفي الفنان حسن حسني الذي يعتبر من أيقونات الكوميديا المصرية، عن 89 عاما في القاهرة، وفق ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر السبت.

وقال رئيس النقابة أشرف زكي: "تم إدخاله إلى المستشفى أول من أمس (الخميس) وتوفي بنوبة قلبية مساء أمس (ليل الجمعة السبت)".

وخلال مسيرته التي استمرت 60 عاما تقريبا، شارك حسن حسني في مئات المسرحيات والأفلام والمسلسلات عرض آخرها خلال رمضان 2020.

ومنذ أواخر التسعينات، شارك حسني كمنتج خصوصا في ظهور جيل جديد من الممثلين من بينهم أحمد حلمي ومحمد الهنيدي ومحمد سعد ورامز جلال، الذين يعتبرون اليوم من الأسماء البارزة في المشهد السينمائي والتلفزيوني المصري.

ولد حسن حسني محمود في تشرين الأول/أكتوبر 1931 في حي القلعة في العاصمة المصرية، وظهرت موهبته الفنية في سن صغيرة عندما كان في المرحلة الابتدائية في مدرسة الرضوانية التي شارك على مسرحها في كثير من الأعمال المختلفة.

قدم حسني مع المخرج سمير العصفوري مسرحية "كلام فارغ"، التي استمر عرضها لمدة ستة أشهر، وهو وقت قياسي في تلك الفترة.

ويعود الفضل في نجاحه في هذه المسرحية وراء انتقاله إلى المسرح القومي ثم المسرح الحديث، الذي حقق من خلاله نجاحا آخر في حياته المهنية أهلّه للعمل في مسارح القطاع الخاص في بداية السبعينات حين انضم إلى فرقة "تحية كاريوكا"، التي استمر في العمل فيها تسع سنوات، قدم خلالها أبرز الأعمال منها "روبابيكيا" و"صاحب العمارة".

وفي نهاية السبعينات، شارك حسن حسني في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" إلى جانب الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، ما فتح أمامه أبواب عالم التلفزيون وبدأت تتوالى المسلسلات والأفلام. وتمكن حسن حسني من تأدية أدوار مختلفة في أعماله، لكنه اشتهر خصوصا بالأدوار الكوميدية التي أداها إلى جانب عدد كبير من النجوم الشباب من أبرزهم حمادة هلال ومحمد هينيدي وأحمد حلمي.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها الراحل: "بخيت وعديلة"، "أفريكانو" و"اللمبي"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، "كتكوت"، "عبود على الحدود"، "عيال حبيبة"، "غبي منه وفيه" و"زوجة رجل مهم".

فرانس24/ أ ف ب

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