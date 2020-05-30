عبد الرحمن اليوسفي أحد أبرز وجوه التاريخ السياسي في المغرب

صورة التقطت في 8 آذار/مارس 2018 للسياسي المغربي عبد الرحمن اليوسفي الذي شغل منصب رئيس وزراء المغرب بين عامي 1998 و2002 وقد توفي في 29 أيار/مايو 2020 عن 96 عاماً

ا ف ب/ارشيف