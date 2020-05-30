عبد الرحمن اليوسفي أحد أبرز وجوه التاريخ السياسي في المغرب
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أشاد الكثيرون بالمسيرة النضالية والإرث السياسي لرئيس الحكومة المغربي السابق عبد الرحمن اليوسفي، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 96 عاما. ويعد الراحل أحد أبرز الوجوه السياسية في التاريخ المعاصر للمملكة المغربية، إذ شارك في تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 1959، والذي تغير اسمه إلى الاتحاد الاشتراكي. وكان اليوسفي أول معارض في العالم العربي يشارك في السلطة على نحو سلمي، إذ قاد حكومة ائتلافية بين عامي 1998 و2002، في فترة شهدت وفاة الملك الحسن الثاني، وانتقال الحكم لولي عهده الملك الحالي محمد السادس. واشتهر اليوسفي بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن المساواة بين الجنسين.
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