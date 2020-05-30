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عبد الرحمن اليوسفي أحد أبرز وجوه التاريخ السياسي في المغرب

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صورة التقطت في 8 آذار/مارس 2018 للسياسي المغربي عبد الرحمن اليوسفي الذي شغل منصب رئيس وزراء المغرب بين عامي 1998 و2002 وقد توفي في 29 أيار/مايو 2020 عن 96 عاماً
صورة التقطت في 8 آذار/مارس 2018 للسياسي المغربي عبد الرحمن اليوسفي الذي شغل منصب رئيس وزراء المغرب بين عامي 1998 و2002 وقد توفي في 29 أيار/مايو 2020 عن 96 عاماً ا ف ب/ارشيف
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : مفيدة برهومي

أشاد الكثيرون بالمسيرة النضالية والإرث السياسي لرئيس الحكومة المغربي السابق عبد الرحمن اليوسفي، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 96 عاما. ويعد الراحل أحد أبرز الوجوه السياسية في التاريخ المعاصر للمملكة المغربية، إذ شارك في تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 1959، والذي تغير اسمه إلى الاتحاد الاشتراكي. وكان  اليوسفي أول معارض في العالم العربي يشارك في السلطة على نحو سلمي، إذ قاد حكومة ائتلافية بين عامي 1998 و2002، في فترة شهدت وفاة الملك الحسن الثاني، وانتقال الحكم لولي عهده الملك الحالي محمد السادس. واشتهر اليوسفي بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن المساواة بين الجنسين.

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