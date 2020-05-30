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عدد الإصابات جراء فيروس كورونا في فرنسا يواصل الانخفاض

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في فرنسا، عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في تراجع مستمر.
في فرنسا، عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في تراجع مستمر. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

لليوم العاشر على التوالي منذ ظهور فيروس كورونا، تستمر فرنسا في تسجيل أعداد وفيات لا تتجاوز المئة في مؤشر للسيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19. وقالت وزارة الصحة الفرنسية السبت إن عدد الوفيات بلغ 57 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 18444.

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد مستمر في التراجع في فرنسا إذ يبلغ عدد المصابين بالمرض في المستشفيات حاليا 14380 انخفاضا من 14695.

كما انخفض مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة إلى 1325 من 1361وفقا لبيان من مديرية الصحة. وارتفع عدد وفيات المرض في المستشفيات إلى 18444 بعد تسجيل 57 وفاة جديدة في عاشر يوم على التوالي دون المئة.

فرانس24/ رويترز

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