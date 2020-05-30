فيروس كورونا: 1225 وفاة جديدة في الولايات المتحدة والبرازيل ضمن الدول الخمس الأكثر تضررا بالوباء

رجل وطفل يعبران الشارع وسط تفشي فيروس كورونا في تشيلسي، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة، 17 أبريل/ نيسان 2020

ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 102798، بعد الإعلان عن تسجيل 1225 وفاة جديدة في البلاد. وفي البرازيل، يواصل الوباء أيضا الفتك بأرواح المواطنين، حيث سجلت 1124 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لتصبح البرازيل خامسة بين الدول الأكثر تضررا من الفيروس وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا، وفرنسا.

إعلان اقرأ المزيد

سجلت الولايات المتحدة 1225 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 102,798.

البرازيل تصبح الخامسة بين الدول الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا

وفي البرازيل، تتدهور الأوضاع الصحية يوما بعد يوم جراء انتشار الفيروس، وأصبح البلد في المرتبة الخامسة بين الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات جراء فيروس كورونا، إذ أحصت ما مجموعه 27,878 وفاة، بحسب ما أفادت وزارة الصحّة الجمعة، لتتقدّم بذلك على إسبانيا.

وقد توفي 1124 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البرازيل التي شهدت أيضًا عددا قياسيا من الإصابات بلغ 26,928 خلال يوم واحد، ليرتفع الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 465,166 إصابة.

والدول الأربع الأكثر تضررا من جراء الفيروس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

فيروس كورونا يودي بحياة 362028 شخصا في العالم

أودى فيروس كورونا بحياة 362,028 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وسُجّلت رسميا أكثر من 5,862,890 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2,420,600 شخص على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك