لاعبو بايرن ميونيخ يوافقون على خفض رواتبهم حتى نهاية الموسم

فيديريكو غامباريني تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

قائد بايرن ميونيخ حارس المرمى مانويل نويل (الى اليسار) وزميله المهاجم توماس مولر، في صورة مؤرخة 26 أيار/مايو 2020.

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برلين (أ ف ب)

وافق لاعبو بايرن ميونيخ متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، على خفض جديد لرواتبهم حتى نهاية موسم 2019-2020، بحسب ما كشف رئيس النادي هربرت هاينر السبت.

وهي المرة الثانية بعد نيسان/أبريل، يوافق فيها لاعبو بطل الدوري في المواسم السبعة الماضية، على خفض رواتبهم لمساعدة النادي في مواجهة التبعات المالية للتوقف الطويل للمباريات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي حين كانت نسبة الخفض الأول 20 بالمئة من الراتب الشهري، لم يكشف هاينر نسبة الخفض الجديد.

وقال رئيس النادي في تصريحات لصحيفة "بيلد" نشرت اليوم "من المرضي جدا ان نرى أن لاعبي فريقنا يتفهمون الوضع، وسيتخلون مجددا عن جزء من راتبهم حتى نهاية الموسم".

وتوقفت منافسات البوندسليغا في آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، واستؤنفت في 16 أيار/مايو من دون جمهور، ومع بروتوكول صحي صارم.

وبعد خوض 28 مباراة من أصل 34، يتصدر النادي البافاري الترتيب بفارق سبع نقاط عن وصيفه ومطارده المباشر هذا الموسم بوروسيا دورتموند، ويقترب تدريجيا من رفع كأس البطولة للمرة الثامنة تواليا.

ومن المقرر ان ينتهي موسم الدوري الألماني في 27 حزيران/يونيو، علما بأن بايرن سيخوض أيضا نصف نهائي مسابقة الكأس ضد إينتراخت فرانكفورت في 10 من الشهر ذاته.

وتقام المباراة النهائية للمسابقة في الرابع من تموز/يوليو.

وبلغ بايرن أيضا الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق فوزا كبيرا ذهابا على تشلسي الإنكليزي بثلاثية نظيفة. لكن مباراة الإياب تأجلت بسبب تعليق الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) مسابقتيه للأندية الى أجل غير مسمى.

© 2020 AFP