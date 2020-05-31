أكثر من 150 ألف إصابة بكوفيد-19 في إيران

ا ف ب/ارشيف

زوار أمام مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في طهران في 25 أيار/مايو 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت إيران الأحد أن حصيلة الإصابات بكوفيد-19 المسجّلة على أراضيها تخطّت عتبة 150 ألفا، مع سعي الجمهورية الإسلامية لاحتواء الوباء الذي عاودت وتيرة تفشيه الارتفاع في الآونة الأخيرة.

وكانت الحكومة قد رفعت القسم الأكبر من القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي كوفيد-19 الذي ظهر لأول مرة على أراضيها في أواسط شباط/فبراير.

لكن وزارة الصحة تحذّر من موجة جديدة للوباء بعد رصد بؤر صغيرة له في عدد من المحافظات.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور تسجيل 2516 إصابة جديدة بكوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في الجمهورية الإسلامية إلى 151 ألفا و466 إصابة.

وتشهد إيران تسارعا جديدا في وتيرة تفشي الفيروس منذ قاربت الحصيلة اليومية لإصاباته في الثاني من أيار/مايو أدنى مستوى منذ شهرين.

وأعلن جهانبور تسجيل 63 وفاة إضافية بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية على الأراضي الإيرانية إلى 7797 وفاة.

وتفرض الحكومة الإيرانية حاليا إغلاقا في محافظة خوزستان الواقعة في غرب البلاد عند الحدود مع العراق.

وتعد خوزستان حاليا المحافظة الأكثر تضررا من كوفيد-19 في إيران.

ويعتبر خبراء كثر كما مسؤولون إيرانيون إن الأرقام التي تعلنها الحكومة أدنى بكثير من الأرقام الفعلية.

© 2020 AFP