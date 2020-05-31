الرئيس الأمريكي يرجئ قمة مجموعة السبع ويعتزم توسيع قائمة الدول المدعوة

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرجئ حتى سبتمبر/أيلول أو بعده قمة مجموعة السبع، التي كان يأمل في استضافتها الشهر المقبل. وأكد ترامب أنه يعتزم توسيع قائمة الدول المدعوة لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند، مضيفا أن مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا بشكلها الحالي قد "عفا عليها الزمن".

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه سيؤجل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة وأنه سيدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع.

وأوضح ترامب لصحافيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن "لا أشعر بأن مجموعة السبع تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة عفا عليها الزمن".

وتابع أنه يرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف. وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في أيلول/سبتمبر، قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها.

وكان مقررا أن يعقد قادة مجموعة السبع التي ترأسها الولايات المتحدة هذا العام، قمة عبر الفيديو في أواخر حزيران/يونيو بسبب وباء فيروس كورونا.

ولم تعلق أغلب الدول الأوروبية بعد على المقترح. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين "في انتظار المزيد من المعلومات".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت رغبة ترامب في دعوة دول إضافية محاولة منه لتوسيع المجموعة بشكل دائم. وكان ترامب قد اقترح في مناسبات سابقة عديدة إعادة ضم روسيا مرجعا ذلك إلى ما وصفها بأهميتها الاستراتيجية العالمية.

وفي عام 2014، تم استبعاد روسيا من مجموعة الثماني آنذاك إبان رئاسة باراك أوباما، سلف ترامب، بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.‭‭‭ ‬‬‬ولا تزال روسيا تسيطر على القرم، ورفضت عدة حكومات بمجموعة السبع دعوات سابقة لترامب بإعادة ضم روسيا.

ومن جهتها، قالت أليسا فرح المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب يرغب من الدول المشاركة بحث الصين خلال القمة.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا وتعقد الاجتماعات بحضور الاتحاد الأوروبي.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

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