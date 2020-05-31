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اليمنيون محاصرون بالحرب والفقر ووباء كوفيد-19 والمنظمات الأممية تناشد المجتمع الدولي المساعدة

نشرت في:

مستشفى الكوبي في عدن، اليمن 17 أيار/مايو 2020.
مستشفى الكوبي في عدن، اليمن 17 أيار/مايو 2020. © أ ف ب.
نص : فرانس24 تابِع

قال وزير الصحة اليمني في حكومة الحوثيين، إن فيروس كورونا ينتشر في صمت في غياب فحوص ناجعة. واتهم المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة بالتخاذل في الاستجابة للوضع الوبائي في البلاد. ومن جهتها أكدت السعودية أنها ستنظم مؤتمرا افتراضيا للمانحين الدوليين ومنظمات الإغاثة لليمن، بالشراكة مع الأمم المتحدة  الثلاثاء المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن ناشد مسؤولون كبار من عدة وكالات أممية، المجتمع الدولي تقديم دعم مالي عاجل إلى اليمن . 

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