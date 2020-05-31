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اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: الصحة العالمية تستنكر استقطاب المراهقين وتحذر من ارتفاع الوفيات جراء التبغ

أ ف ب/أرشيف

يعد التدخين أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي، إذ يؤدي حاليا إلى وفاة مدخن واحد من بين عشرة. وحسب منظمة الصحة العالمية، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، فسيحصد التدخين أرواح ثمانية ملايين مدخن سنويا إلى غاية 2030 . وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، حثت المنظمة شركات التبغ على عدم استهداف واستقطاب الصغار في السن و عدم استخدام طرق مميتة بشكل مقصود لإقناعهم بالتدخين. وأحصت منظمة الصحة العالمية 44 مليون مراهق مدخن لاتتجاوز أعمارهم خمسة عشر عاما. إضافة إلى المزيد من الأطفال في سن ما قبل المراهقة. واستنكرت تضليل المراهقين محذرة بأن التبغ يقتل نصف المدخنين.