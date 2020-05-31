بطولة ألمانيا: دورتموند يبقي على آماله الضئيلة باللقب بثلاثية لسانشو

لارس بارون تصوير مشترك/ا ف ب

المهاجم الانكليزي جايدون سانشو في لفتة تضامنية مع الأميركي جورج فلويد الذي لقي حتفه على يد الشرطة في مينيابوليس، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه دورتموند ضد مضيفه بادربورن في الدوري الالماني لكرة القدم، بادربورن في 31 ايار/مايو 2020

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برلين (أ ف ب)

أبقى بوروسيا دورتموند على آماله الضئيلة باحراز اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه المتواضع بادربون متذيل الترتيب 6-1 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الى ملعب "بنتيلر ارينا" الذي غاب عنه الجمهور، على غرار جميع الملاعب الأخرى بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو يبحث عن تعويض الخسارة المكلفة التي تلقاها في منتصف الأسبوع على أرضه ضد غريمه بايرن ميونيخ (صفر-1)، ما سمح للنادي البافاري بتوسيع الفارق الى 7 نقاط.

ووصل الفارق بين الغريمين الى 10 السبت بعد الفوز الكاسح الذي حققه بايرن على فورتونا دوسلدورف (5-صفر)، إلا أن رجال فافر أعادوه الى 7 قبل خمس مراحل على ختام الموسم الذي عاود نشاطه في منتصف الشهر الحالي بعد أن توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس "كوفيد-19".

وبغياب الهداف النروجي إرلينغ هالاند والقائد ماركو رويس الذي يحتفل اليوم بميلاده الحادي والثلاثين، للإصابة، بدأ الإنكليزي جايدون سانشو اللقاء أساسيا للمرة الأولى منذ استئناف الدوري، ولعب في الخط الأمامي الى جانب السويسري تورغان هازار ويوليان براندت.

وكانت العودة الى التشكيلة موفقة إذ سجل ثلاثية، من دون أن ينسى إظهار تضامنه مع الأميركي جورج فلويد الذي قضي الإثنين على يد الشرطة خلال اعتقاله في مينبابوليس، ما تسبب بأعمال عنف في أنحاء البلاد احتجاجا على العنف غير المبرر ضد الأميركيين من أصول إفريقية.

وخلافا لمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 3-3 بعد أن كان دورتموند متخلفا أمام جماهيره بثلاثية نظيفة، لم يقدم الفريقان شيئا يذكر في بداية اللقاء مع أفضلية ميدانية للضيوف، لكن سرعان ما بدأ بادربورن في استلام زمام المبادرة والانطلاق الى الأمام من دون أن يهدد مرمى الحارس السويسري رومان بوركي.

وبقي الوضع على حاله مع عجز رجال فافر عن الوصول الى منطقة جزاء مضيفيهم، باستثناء مرة واحدة بتسديدة لهازار صدها ليبولد تسينغيرله دون عناء (17).

وانتظر دورتموند حتى الدقيقة 26 ليهدد مرمى المضيف بشكل فعلي بتسديدة قوية من البرتغالي رافايل غيريرو لكن تسينغيرله تألق وأنقذ فريقه.

ولم يتغير الوضع حتى نهاية الشوط الأول، ثم تحسن أداء دورتموند في الثاني حتى نجح في افتتاح التسجيل عبر هازار الذي سقطت الكرة أمامه بعد أن تدخل الحارس تسينغيرله لقطع عرضية إيمري جان، فتابعها السويسري في الشباك الخالية (54).

وسرعان ما أضاف دورتموند الثاني عبر سانشو الذي وصلته الكرة على طبقة من فضة بتمريرة عرضية من براندت، فسدد الكرة في الشباك دون معاناة (57).

واحتفل سانشو بلفتة تضامنية مع فلويد، وذلك بارتدائه قميصا تحت قميص الفريق كُتِبَ عليه "العدالة لجورج فلويد".

وعاد بادربورن الى أجواء اللقاء من ركلة جزاء تسبب بها جان بعدما ارتدت الكرة من يده داخل المنطقة، وانبرى لها أوي هيونيماير بنجاح في شباك بوركي (72)، إلا أن سانشو ضرب مجددا بكرة بيسراه من مشارف المنطقة (74).

وعزز المغربي أشرف حكيمي تقدم دورتموند بهدف رابع في الدقيقة 85 بتسديدة أرضية في الزاوية اليمنى بعد مجهود فردي وتمريرة من البديل مارسيل شميلتسر الذي أضاف بنفسه الهدف الخامس بعد عرضية من البديل الآخر البلجيكي أكسل فيتسل (89).

واختتم سانشو المهرجان التهديفي بهدفه الشخصي الثالث والسادس لفريقه إثر هجمة مرتدة سريعة (90+1)، رافعا رصيده الى 17 هدفا في الدوري هذا الموسم، إضافة الى 16 تمريرة حاسمة.

© 2020 AFP