بطولة إسبانيا: بلباو يمدد عقد مدربه غاريتانو

غابريال بويس ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

مدد غايسكا غاريتانو عقده على رأس الإدارة الفنية لنادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن الأخير الأحد، قبل نحو أسبوعين من استئناف الدوري المحلي المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر ان ينتهي عقد غاريتانو في نهاية حزيران/يونيو 2020، بعدما تولى مهامه في كانون الأول/ديسمبر 2018. لكن النادي أعلن ان المدرب البالغ من العمر 44 عاما، سيبقى حتى حزيران/يونيو 2021.

ونقل بيان بلباو عن المدرب قوله "التجربة التي أمضيتها هذا العام (...) كانت مذهلة ولدينا الفرصة للفوز باللقب"، في إشارة الى بلوغه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك لمواجهة ريال سوسييداد.

وأقصى بلباو فريق برشلونة من ربع نهائي الكأس، في طريقه الى المباراة النهائية التي أرجئت الى موعد لم يحدد بعد بسبب تبعات "كوفيد-19".

لكن منافسات الدوري الذي يحتل فيه أتلتيك بلباو المركز العاشر، ستستأنف اعتبارا من 11 حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

وشدد غاريتانو على ان فريقه سيخوض المباريات الـ11 المتبقية له في الدوري هذا الموسم "بهدف واضح. على رغم فارق النقاط الخمس مع فالنسيا (صاحب المركز السابع) نريد ان نتأهل الى أوروبا".

© 2020 AFP