بطولة إنكلترا: لاعبو ليفربول يستمتعون بالعودة المختلفة عن "الكومبيوتر أو الشاشة"

المدرب الألماني يورغن كلوب خلال مباراة فريقه ليفربول الانكليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في 11 آذار/مارس 2020.

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لندن (أ ف ب)

اعترف المدرب الألماني يورغن كلوب الأحد أن لاعبي فريقه ليفربول الإنكليزي يستمتعون بالعودة للتدريب الجماعي في الوقت الذي يستعدون فيه لاستئناف منافسات الدوري الممتاز، لأن الشعور مختلف عن العمل من خلف الكومبيوتر أو الشاشة.

وحددت رابطة الدوري الممتاز تاريخ 17 حزيران/يونيو موعدا مبدئيا لاستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020، بعد تعليق المنافسات منذ آذار/مارس بسبب الأزمة الصحية التي نشأت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الفرق من استئناف التدريب الجماعي بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الماضي الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.

وكانت الفترة الماضية محبطة بشكل خاص بالنسبة لكلوب الذي كان فريقه على بعد فوزين من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، وقال في تصريح لموقع النادي على شبكة الانترنت "لم يكن لدينا أبدا طيلة حياتنا تسعة أسابيع من دون اجراء تدريبات منذ بدأنا بلعب كرة القدم، هذا شيء كثير. كل شيء مختلف لكنه مثير للاهتمام أيضا".

وأضاف "نحن نستمتع بالوضع، وهذا جيد حقا. ولأكون صادقا هذا يشكل بالنسبة لنا كل الفارق، أن نجتمع هنا معا لساعة أو ساعتين. يمكنك الحصول على هذا التواصل وردود الفعل على أرض الملعب مباشرة، وليس عن طريق جهاز الكمبيوتر أو شاشة...".

ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى لرفع كأس الدوري للمرة الأولى منذ العام 1990، اذ يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، مع تبقي تسع مراحل على النهاية.

-جهوزية 100% لدربي "ميرسيسايد"-

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى للـ"ريدز" في دربي "ميرسيسايد" ضد الجار إيفرتون، ويسعى كلوب لتجهيز لاعبيه بدنيا قبل موعدها. وقال "ليس علينا أن نكون في قمة لياقتنا الآن. نحن نحاول ذلك برفع قوة وكثافة التدريبات تدريجيا يوما بعد يوم، ولكن علينا أن نصل الى الجاهزية البدنية في 19 أو 20 (حزيران/يونيو)، أيا كان اليوم الذي سيجعلون فيه المباراة ضد إيفرتون، على ما أعتقد".

وتابع "هذه هي اللحظة التي نريد فيها أن نكون جاهزين 100 بالمئة. هناك حوالي ثلاثة أسابيع حتى ذلك الحين، وهذا أمر جيد. نريد أن نستغل ذلك وسنفعل".

واعتبر كلوب أن المباريات المتبقية من الموسم ستكون بمثابة المباريات التحضيرية للموسم القادم "إنه موسمنا التحضيري. كما قلت، لا نتوقع فترة استراحة طويلة بين الموسمين، لذا فهذه فترة مهمة جدا بالنسبة لنا".

وينتظر ليفربول حاليا التأكيد بشأن برنامج المباريات والملاعب التي سيخوض عليها لقاءاته بعد أن أثار كبار مسؤولي الشرطة مخاوف بشأن لعب الفريق أي مباراة يحتمل تتويجه فيها باللقب على ملعب "أنفيلد".

-تخوف الشرطة من الجماهير-

وتخشى الشرطة من تجمع جماهير ليفربول خارج الملعب للاحتفال باللقب الغائب عن خزائنهم منذ ثلاثة عقود ما يزيد من مخاطر عدوى فيروس "كوفيد-19".

وأوضح المدرب الألماني "هذا ما كنا ننتظره جميعا (استئناف المباريات). كنت تنتظر ذلك، ويأتي شخص ما يخبرنا أنه يمكن أن نبدأ، وهذا جيد".

وقال "الآن، من وجهة نظر تدريبية، نحن نعرف ما الذي يتعين علينا القيام به ومتى يجب أن نكون جاهزين بنسبة 100 بالمئة، وكيف يمكننا أن نتدرب على مختلف المستويات. وكان ذلك مهم جدا".

وأشار كلوب إلى أن الأمر أصبح مثيرا للاهتمام، "أين ومتى يمكن أن نلعب بالضبط، التوقيت مهم جدا لأنه علينا أن نرى كيف سيمكننا تنظيم أمور السفر".

© 2020 AFP