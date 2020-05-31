ترامب يعلن أنّه سيرجئ قمّة مجموعة السبع وسيدعو دولًا أخرى للانضمام إليها

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واتفورد ببريطانيا في 04 كانون الأول/ديسمبر 2019

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة وإنه سيدعو دولا أخرى للانضمام إلى الاجتماع.

وأوضح ترامب لصحافيين على متن طائرة الرئاسة (اير فورس وان) "لا اشعر بأن مجموعة السبع تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة عفا عليها الزمن".

وأضاف انه يرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة في الخريف. وأشار ترامب إلى ان هذا يمكن أن يحدث في ايلول/سبتمبر، قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة او بعدها.

وكان مقررا أن يعقد قادة مجموعة السبع التي ترأسها الولايات المتحدة هذا العام، قمة عبر الفيديو في اواخر حزيران/يونيو بسبب وباء فيروس كورونا.

ويأمل ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ويرغب لذلك في أن تصبح القمة رمزا لتطبيع الوضع الذي يرغب فيه بشدة، مع توقف النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن تكون كلفته الانتخابية كبيرة جدا.

© 2020 AFP