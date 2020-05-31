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ريبورتاج: مئات المتظاهرين في مدينة مينيابوليس الأمريكية للتنديد بالعنصرية بعد مقتل جورج فلويد

نشرت في:

متظاهرون في مدينة مينيابوليس الأمريكية.
متظاهرون في مدينة مينيابوليس الأمريكية. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : نسرين قسنطيني

لليوم الخامس على التوالي ورغم حظر التجول المفروض في عدة مدن في الولايات المتحدة جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد، خرج مئات المتظاهرين من جميع الأعراق في مدينة مينيابوليس للتنديد بالعنصرية في البلاد. ولا يعد مقتل جورج فلويد أول جريمة ترتكب بحق أمريكي من أصول إفريقية، ولكنه القطرة التي أفاضت الكأس وأشعلت فتيل العنف، فاحتدمت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في عدة مدن وولايات في البلاد منذ مقتله. وأصبحت مدينة مينيابوليس، موقع مقتل فلويد، مسرحا لحرب شوارع .

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