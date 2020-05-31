سرقة بمئات آلاف الدولارات من منزل محرز في نيسان/أبريل (تقارير)

أوسكار دل بوسو ا ف ب/ارشيف

الجزائري رياض محرز خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي ضد ريال مدريد الإسباني، في 26 شباط/فبراير 2020.

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نيقوسيا (أ ف ب)

كشفت تقارير صحافية إنكليزية ان منزل النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، تعرض لسرقة في نيسان/أبريل الماضي، أخذ خلالها اللصوص ساعات ومجوهرات بمئات آلاف الدولارات.

وأفادت صحيفة "ذا صن" ليل السبت عن "سرقة ثلاث ساعات ثمينة من لاعب مانشستر سيتي رياض محرز"، وان اللصوص أخذوا "أموالا نقدية، قمصان كرة قدم نادرة"، ومجوهرات من شقته.

وأشارت الى ان قيمة المسروقات تقدر بـ "500 ألف جنيه (نحو 620 ألف دولار)"، نصفها تقريبا لساعة تقدر قيمتها بـ230 ألف جنيه، مماثلة لساعة سرقها لصوص في وقت سابق من أيار/مايو الحالي، لدى اقتحامهم منزل لاعب توتنهام هوتسبر ديلي آلي.

وفي حين تعرض آلي لاعتداء حينها من قبل اللصَّين اللذين اقتحما مكان إقامته،أشارت "ذا صن" الى ان محرز كان خارج منزله الواقع في وسط مدينة مانشستر الشمالية، لدى حصول السرقة.

وأشارت الصحيفة الى ان اللصوص اقتحموا أربع شقق في المبنى نفسه، من بينها شقة قائد المنتخب الجزائري البالغ من العمر 29 عاما.

ونقلت "ذا صن" عن متحدث باسم شرطة مانشستر قوله "قرابة الساعة الخامسة من بعد ظهر الجمعة 24 نيسان/أبريل، تم استدعاء الشرطة إثر ورود تقارير عن تعرض أربع شقق منفصلة للسرقة في مجمع في وسط المدينة".

وانضم محرز الى صفوف سيتي في العام 2018، وتوج معه بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وهو الثاني له في إنكلترا بعد أول مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016 الذي اختير فيه أفضل لاعب في الدوري الممتاز.

وقاد مجرز في صيف 2019 منتخب بلاده الجزائر لإحراز لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخها. وبرز محرز في البطولة التي استضافتها مصر، لاسيما في مباراة نصف النهائي ضد نيجيريا، حين منح "محاربي الصحراء" الفوز بنتيجة 2-1، من ركلة حرة في الثواني الأخيرة.

© 2020 AFP