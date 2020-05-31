صاروخ "سبايس إكس" يصل إلى محطة الفضاء الدولية في رحلته المأهولة الأولى

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التحمت المركبة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس إكس" الأحد وعلى متنها الرائدان روبرت بنكن ودوغ هورلي بمحطة الفضاء الدولية، بعد أن انطلقت السبت في رحلتها المأهولة الأولى.

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بعد أقل من 19 ساعة من انطلاقها من فلوريدا، التحمت المركبة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس إكس" وعلى متنها رائدان من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الأحد بمحطة الفضاء الدولية.

وحصل الالتحام بين المركبة والمحطة عند الساعة 10,16 بتوقيت المنطقة الشرقية في الولايات المتحدة (14,22 ت غ).

وتمثل عملية الإطلاق التي نفذتها أمس السبت شركة صناعة الصواريخ الخاصة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك قفزة جديدة بمجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام الذي اقتحمته الشركة بهدف القيام برحلات أقل كلفة وأكثر تكرارا.

كما تمثل أول سابقة لقيام شركة تجارية بتطوير مركبات فضائية تنقل رواد فضاء أمريكيين وامتلاكها وتشغيلها بالكامل وليس إدارةالفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).

وكان مكوك الفضاء فالكون 9 التابع لـ"سبايس إكس" انطلق من مركز كنيدي للفضاء في الساعة 3:22 مساء بالتوقيت المحلي (19:22 بتوقيت غرينتش) في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

فرانس24/ أ ف ب /رويترز

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