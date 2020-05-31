فرنسا: أعداد المصابين بفيروس كورونا تواصل تراجعها

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ممرضة تجهز مريضا مصابا بفيروس كورونا قبل الدخول إلى قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات الفرنسية.

تواصل الأحد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا. وحاليا يوجد 14322 مريضا بالمستشفيات نزولا من 14380 في اليوم السابق. كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة من 1361 إلى 1319.

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أعلنت السلطات الصحة في فرنسا الأحد أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا واصل تراجعه حيث يوجد حاليا 14322 مريضا بالمستشفيات نزولا من 14380 في اليوم السابق.

وقالت مديرية الصحة في بيان إن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى 1319. وارتفعت وفيات المستشفيات جراء الفيروس إلى 31 حالة لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميا لليوم الحادي عشر على التوالي.

وتابعت المديرية أن أرقام وفيات دور الرعاية سيتم تحديثها يوم الثلاثاء.

فرانس24/ رويترز

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