قضية جورج فلويد: المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن يدين العنف ويؤكد على حق الاحتجاج

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المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن واضعا كمامة في أول ظهور علني له منذ أكثر من شهرين في نيوكاسل في 25 أيار/مايو 2020

عبر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأحد عن إدانته لأعمال العنف في الاحتجاجات التي تشهدها بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه على الحق في الاحتجاج. وقال بايدن "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة"، وليس "إحراق مدن وتدمير مجاني". واندلعت مظاهرات في الولايات المتحدة إثر مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعد توقيفه جراء عنف الشرطة المفرط.

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دخل المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية الرئاسية جو بايدن على خط الاحتجاجات التي تعيشها الولايات المتحدة، بسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد جراء عنف الشرطة.

ودان بايدن الأحد العنف في الاحتجاجات، مشددا في الوقت نفسه على حق الأمريكيين في التظاهر.

وقال بايدن في بيان إن: "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أمريكي خالص". لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على "إحراق مدن وتدمير مجاني".

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وتأتي تصريحات بايدن بينما هزت صدامات بين متظاهرين والشرطة العديد من المدن الأمريكية الكبيرة في الولايات المتحدة، فرض فيها منع تجول لمحاولة تهدئة الوضع.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بوقف العنف الجماعي" بعد ليلة من أعمال العنف في مدينة مينيابوليس، حيث لقي جورج فلويد مصرعه.

فرانس24/ أ ف ب

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