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مصر: مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا رغم تطبيق إجراءات الحجر الصحي

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قلق ومخاوف في مصر من انتشار فيروس كورونا
قلق ومخاوف في مصر من انتشار فيروس كورونا © صورة ملتقطة من الشاشة.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : خديجة حديد

في الوقت الذي تواصل فيه دول غربية وعربية تخفيف القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا، يتفشى الوباء في مناطق عدة من بينها مصر التي سجلت أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات. وكانت مصر قد طبقت منذ مارس/ آذار إجراءات عزل عام شملت إغلاق المدارس وأماكن التجمعات الكبرى وفرضت حظر تجول جزئي. لكن تعالت الأصوات اعتراضا على نقص وسائل الحماية خاصة بعد انتشار الوباء في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية. ومن جهتها، أكدت السلطات المصرية على حسن إدارتها للأزمة مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا تزال الأرقام منخفضة مقارنة بتركيا وإيران وهما الأكثر تضررا من انتشار الفيروس في المنطقة.

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