الإمارات تحذر من ضم اسرائيل لأراض فلسطينية

احمد الغرابلي اف ب/ارشيف

بناء وحدات سكنية في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019

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ابوظبي (أ ف ب)

حذرت الإمارات الإثنين من أن أي خطوة تقوم بها اسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يمثل "انتكاسة خطيرة" لعملية السلام.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة باللغة الإنكليزية على تويتر الإثنين إن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف".

وبحسب قرقاش فإن "أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وبعد أزمة سياسية استمرت أكثر من 500 يوم، ولدت في 17 ايار/مايو حكومة وحدة في اسرائيل سيتناوب على رئاستها اليميني بنيامين نتانياهو وخصمه السابق الوسطي بيني غانتس.

وبموجب الاتفاق بين نتانياهو وغانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من أول تموز/يوليو مبادراتها لترجمة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.

© 2020 AFP