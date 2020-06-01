الكونغو الديموقراطية تعلن "تفشيا جديدا لوباء إيبولا" في شمال غرب البلاد

جون ويسلز ا ف ب/ا ف ب

عاملون صحيّون يعالجون مريضاً يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا في مركز متخصّص تديره منظمة أطباء بلا حدود في مدينة بوتيمبو في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

إعلان اقرأ المزيد

كينشاسا (أ ف ب)

أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو "تفشيا جديدا لوباء إيبولا" في شمال غرب البلاد.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي "توفي أربعة أشخاص". وسُجلت الوفيات الأربع في حيّ في مبانداكا، مركز مقاطعة إكواتور على بعد حوالى 600 كلم شمال العاصمة كينشاسا. ويربط بين المدينتين نهر الكونغو ويستغرق الإبحار بينهما أسبوعاً.

وأضاف الوزير "المعهد الوطني لأبحاث الطب الحيوي أكد لي للتو أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فيروس إيبولا".

وتابع "سنرسل إليهم بسرعة كبيرة اللقاح والأدوية أيضاً"، مشيراً إلى أنه يعتزم التوجه إلى المكان نهاية الأسبوع.

وسبق ان شهدت مقاطعة إكواتور انتشاراً لوباء إيبولا بين أيار/مايو وتموز/يوليو 2018 (54 إصابة توزعت بين 33 وفاة و21 ناجياً).

وأشار الوزير إلى "أنها مقاطعة عرفت المرض في السابق. (المسؤولون فيها) يعرفون ما يجب فعله. وقد باشروا التعامل مع الوضع على المستوى المحلي منذ أمس" الأحد.

ولا يزال وباء إيبولا منتشراً في شرق البلاد حيث أودى ب2280 شخصاً منذ آب/أغسطس 2018. ويُفترض إعلان انتهاء الوباء في 25 حزيران/يونيو بعد مرور 42 يوماً من دون تسجيل إصابات جديدة.

وهذا التفشي هو الحادي عشر لوباء إيبولا على أراضي الكونغو الديموقراطية منذ اكتشاف الفيروس في هذا البلد (زائير سابقا) في العام 1976.

ويتفشى أيضاً في الكونغو الديموقراطية فيروس كورونا المستجدّ مع تسجيل 3195 إصابة بينها 2896 في كينشاسا و72 وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية نُشرت الاثنين.

© 2020 AFP