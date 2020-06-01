بطولة ألمانيا: لايبزيغ يعود ثالثا بفارق النقطتين بفوز كبير في كولن

اينا فاسبندير POOL/ا ف ب

تيمو فيرنر (يمين) يحتفل بهدفه مع لايبزيغ في مرمى كولن مع زميله الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدوري الالماني لكرة القدم في الاول من حزيران/يونيو 2020

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برلين (أ ف ب)

استعاد لايبزيغ المركز الثالث وفارق النقطتين عن بوروسيا دورتموند الثاني، بفوز كبير الإثنين على مضيفه كولن بنتيجة 4-2، في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل أهداف لايبزيغ التشيكي باتريك شيك (20)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (38)، تيمو فيرنر (50) والاسباني داني أولمو (57)، فيما سجل كل من الكولومبي جون كوردوبا (7) والفرنسي أنطوني موديست (55) لأصحاب الارض.

ورفع لايبزيغ رصيده الى 58 نقطة متقدما بفارق نقطتين على كل من بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وباير ليفركوزن الخامس اللذين خرجا فائزين من مباراتيهما في نهاية الأسبوع، ليعزز مركزه في الصراع الشرس على المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

ودخل فريق المدرب يوليان ناغلسمان المباراة بعد تعادل مخيب 2-2 في المرحلة السابقة على أرضه مع هرتا برلين، لكنه خرج فائزا للمرة الثانية في أربع مباريات منذ استئناف البوندسليغا منتصف الشهر الحالي إثر توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل تعادلين.

وبقي لايبزيغ من دون خسارة للمباراة العاشرة تواليا، بينما تلقى كولن خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام هوفنهايم في المرحلة السابقة (1-3)، ولا يزال في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

وهدد الضيوف باكرا عندما وصلت كرة طويلة الى الفرنسي موردي موكييلي على الجهة اليمنى داخل المنطقة تابعها عرضية "على الطاير" الى فيرنر على باب المرمى، تصدى لها الحارس تيمو هورن (5).

ولم يتأخر أصحاب الأرض في معاقبة لايبزيغ، إذ وصلت الكرة الى ألفيس ريكسبيساي الذي ارتدت تسديدته من القائم، لتعود الى كوردوبا وسط تباطؤ دفاعي من الضيوف، فيسددها بيسراه قوية في سقف المرمى مسجلا هدفه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم (7).

وعادل لايبزيغ عندما رفع الاسباني أنخيلينيو المعار من مانشستر سيتي الانكليزي، عرضية متقنة عن الجهة اليسرى تابعها شيك رأسية في مرمى الحارس المجري بيتر غولاتشي (20).

وتعرض كولن لنكسة بإصابة هدافه كوردوبا واضطراره للخروج باكرا في الدقيقة 24، ليدخل موديست بدلا منه.

ومنح نكونكو الأفضلية للايبزيغ بعدما تلقى كرة في العمق من النمسوي كونراد لايمر تابعها ساقطة فوق هورن (38).

وعزز لايبزيغ الذي بلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر الإنكليزي، النتيجة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، حين أمسك الحارس غولاتشي الكرة من ضربة حرة للخصم، وحولها سريعا طويلة الى فيرنر الذي أكمل طريقه الى داخل المنطقة وسدد على يسار هورن.

ورفع الدولي الألماني رصيده الى 25 هدفا هذا الموسم في الدوري، في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ (29).

وما إن أحيا كولن آماله للعودة بالنتيجة بتقليصه الفارق عبر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لموديست استقرت في الزاوية اليسرى (55)، رد لايبزيغ بعد دقيقتين عبر أولمو بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية (57).

وظن كولن أن الفرصة أتيحت أمامه مجددا لتقليص النتيجة عندما منحه الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة من لوكاس كلاسترمان على موديست، قبل أن يتراجع عن قراره بعد مراجعة تقنيو المساعدة بالفيديو "في ايه ار" (73).

© 2020 AFP