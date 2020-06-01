ريبورتاج: سكان مينيابوليس الأمريكية ينظفون المدينة بعد مظاهرات للتنديد بمقتل فلويد تخللت شغبا

استياء لدى سكان مينيابوليس بعد أعمال التخريب التي أعقبت مقتل جورج فلويد. 1 يونيو/حزيران 2020. © صورة من التلفزيون

خلفت أعمال الشغب والتخريب التي طالت مدينة مينيابوليس الأمريكية عقب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة استياء كبيرا لدى السكان، ما دفعهم للتأهب لأجل القيام بعمليات تنظيف وتنقية الشوارع. وتحدث موفد فرانس24 علي بردى إلى البعض منهم ليعربوا عن غضبهم الشديد وتحسرهم أمام مشاهد الدمار الناجمة عن شدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. تقرير: كاثيفان غورجستاني وفائي آلار وماتيو مابان وعلي بردى.