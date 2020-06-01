فيروس كورونا: استمرار تراجع عدد الوفيات والإصابات في البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء

© أ ف ب

في فرنسا، عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في تراجع مستمر.

استمر تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلدان الأوروبية الأربعة الأكثر تضررا من الوباء، أي المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. ففيما أكدت باريس تراجع عدد المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، أعلنت إسبانيا أنها لم تسجل أي وفاة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. من جهتها، أعلنت المملكة المتحدة تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الإغلاق في 23 مارس/آذار، في حين سجلت إيطاليا أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 فبراير/شباط.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وزارة الصحة الفرنسية الاثنين في إفادة يومية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في المستشفيات منذ أول مارس/آذار بلغ 18506 بينما لا تزال هناك 14288 حالة بالمستشفيات، في انخفاض طفيف عن 14322 حالة الأحد.

وقالت في بيان إنه بينما تستعد فرنسا لمرحلة ثانية من تخفيف الإجراءات اعتبارا من الثلاثاء وسط توقع إعادة فتح المتنزهات والحانات والمطاعم، فإن "الأخبار الجيدة لا يجب أن تجعلنا ننسى خطر الفيروس".

إسبانيا: لا وفيات بالفيروس للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر

وأعلنت السلطات الإسبانية من جهتها عدم تسجيل أي وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وقال مدير مركز الحالات الطارئة الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي إن بيانات الأحد "لا تشير إلى أي وفاة جراء فيروس كورونا. وهذا مُعطى إيجابي جدا".

وكانت إسبانيا تسجل يوميا وفيات جديدة بالمرض منذ الثالث من مارس/آذار، تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس.

وفي المجمل، سجلت إسبانيا 27,127 وفاة و239,638 إصابة معلنة، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة الاثنين. إلا أن سيمون دعا إلى توخي "الحذر" منبها إلى التجمعات الكبيرة التي لا تزال ممنوعة، على غرار الحفل الذي جمع آلاف الشباب مساء السبت في مدينة توميلوزو في منطقة كاستيا لا مانتشا في وسط البلاد.

إيطاليا: أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 فبراير/شباط

وسجلت إيطاليا الاثنين نسبا مشجعة في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، بينها أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 فبراير/شباط، وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان.

وأُحصيت 178 إصابة جديدة في 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 233,197. وبالمقارنة مع الأيام الماضية، سُجلت 516 إصابة جديدة الجمعة و416 السبت و355 الأحد.

وسجل عدد الوفيات خلال 24 ساعة تراجعا أيضا مقارنة بالأيام الأخيرة مع 60 وفاة جديدة في كافة أنحاء إيطاليا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 33475 وفاة. وهناك 424 مصابا في العناية المركزة، في عدد يواصل تراجعه أيضا.

المملكة المتحدة: أدنى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الإغلاق في 23 مارس/آذار

المملكة المتحدة نشرت الاثنين أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الإغلاق في 23 مارس/آذار، إذ بلغت 111 وفاة إضافية.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحفي إنها علامة على تحقيق "تقدم مهم" في معالجة تفشي الوباء. وقال أيضا إنه تم تسجيل 1570 إصابة جديدة، وهو أدنى عدد منذ 25 مارس/آذار.

وتزامن إعلان الحصيلة مع إعادة فتح المدارس وبعض المتاجر في إنكلترا، إذ عاد أصغر تلاميذ المدارس الابتدائية إلى المدرسة، مع إعادة فتح الأسواق المفتوحة وصالات عرض السيارات.

ولا تزال بريطانيا تسجل ثاني أعلى حصيلة تراكمية للوفيات من جراء الجائحة، إذ سجلت 39 ألفا و45 وفاة بكوفيد-19 بعد اختبار إيجابي للفيروس.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك