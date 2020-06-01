فيروس كورونا: موسكو تخفف الحجر الصحي وواشنطن تزود البرازيل بمليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين

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عمال من وزارة الطوارئ الروسية يقومون برش وتطهير محطة قطارات كزانسكي في العاصمة موسكو ضمن الإجراءات الهادفة للوقاية من فيروس كورونا. 28 مايو/أيار 2020.

فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن أكثر من ستة ملايين شخص، قررت الاثنين السلطات الروسية تخفيف إجراءات الإغلاق العام والعزل المشدد المفروضة منذ تسعة أسابيع وذلك بصورة جزئية إثر التراجع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا. من جهة أخرى، نشر البيت الأبيض بيانا مشتركا مع الحكومة البرازيلية يعلن فيه عن تزويد واشنطن البرازيل بمليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين مساندة منها في وقف انتشار الوباء هناك. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت وقف تجربة هذا الدواء على مرضى بالفيروس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

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قررت الاثنين السلطات الروسية السماح لسكان العاصمة موسكو بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ويقول مسؤولون إن السلطات ستسمح للسكان بالخروج ثلاث مرات أسبوعيا في أيام يجري تحديدها بناء على عناوين المنازل. وستسمح السلطات أيضا بإعادة فتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات اعتبارا من يوم الاثنين.

وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وأعلنت موسكو يوم الأحد تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضا من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.

وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا 400 ألف حالة وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.

أمريكا تهب لنجدة البرازيل

قالت الحكومتان الأمريكية والبرازيلية يوم الأحد إن الولايات المتحدة زودت البرازيل بمليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا وذلك رغم تحذيرات طبية من مخاطر الدولاء المخصص لعلاج الملاريا.

ونشر البيت الأبيض إعلانا مشتركا عن العقار الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو بعد أيام فقط من قرار منظمة الصحة العالمية وقف تجربته على مرضى بالفيروس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

وذكر البيان ”يقف الشعبان الأمريكي والبرازيلي متضامنين في الحرب على فيروس كورونا...ونعلن أن حكومة الولايات المتحدة سلمت مليوني جرعة من هيدروكسي كلوروكين إلى الشعب البرازيلي“.

وزاد الطلب على الدواء الموجود منذ عشرات السنين بعدما روج له ترامب مرارا كعلاج لفيروس كورونا رغم افتقاره إلى أدلة علمية.

فرانس24/رويترز

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