مقتل جورج فلوريد: توقيفات، اعتداءات بأعيرة نارية.. استهداف صحافيين أمريكيين خلال تغطيتهم للمظاهرات

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تعرض عدة صحافيين أمريكيين للاعتداء خلال تغطيتهم للمظاهرات التي عمت البلاد تنديدا بمقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. وقد طالبت لجنة حماية الصحافيين السلطات "بإصدار أوامر لقوات الشرطة التابعة لها بعدم استهداف" طواقم الإعلام والصحافة. لكن لم يسلم هؤلاء حتى من اعتداءات المتظاهرين، فيما علق دونالد ترامب بسخرية على تعرض مقر شبكة "سي إن إن" لهجموم من قبل من سماهم "مشاغبين".

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تعرض صحافيون في عدة مدن ومناطق من الولايات المتحدة لإصابات بأعيرة مطاطية ولاعتداءات خلال تغطيتهم للمظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال شرق).

وتبقى الواقعة الأشهر، إيقاف الشرطة لمراسل شبكة "سي إن إن" عمر خيمينيز وتكبيل يديه خلال نقل مباشر للأحداث في مينيابوليس صباح الجمعة، قبل أن يُطلق سراحه بعد ساعة.

احتجاجات في ولايات امريكية

وشهدت البلاد حوادث أخرى خاصة في لويزفيل بولاية كنتاكي (جنوب شرق)، حيث أطلق عنصر في شرطة مكافحة الشغب قنابل مسيلة للدموع على فريق تلفزيوني محلي صور ما حصل.

صحافية مستقلة في مينيابوليس تفقد النظر

وأعلنت صحافية مستقلة في مينيابوليس، اسمها ليندا تيرادو، أنها فقدت النظر في عينها بعدما أصيبت بعيار مطاطي.

للمزيد- سكان مينيابوليس الأمريكية ينظفون المدينة بعد مظاهرات للتنديد بمقتل فلويد تخللها شغب

وكانت لجنة حماية الصحافيين قد طالبت السبت "السلطات (المحلية) بإصدار أوامر لقوات الشرطة التابعة لها بعدم استهداف الصحافيين".

لكن لم يسلم الصحافيون حتى من اعتداءات المتظاهرين. فقد أكد المصور إيان سميث أنه تعرض للضرب في بيتسبرغ، ولاية بنسيلفانيا (شرق)، قبل أن يتدخل متظاهرون آخرون لنجدته.

دونالد ترامب يسخر من "سي إن إن"

أما في أتلانتا، عاصمة جورجيا (جنوب)، فقد هاجم عشرات الأشخاص مقر شبكة "سي إن إن" الإخبارية وألقوا قنبلة صوتية في ردهة المبنى حيث كان يتواجد شرطيون. وأعاد الرئيس دونالد ترامب نشر تغريدة جاء فيها "إنها سخرية القدر، مقر سي إن إن يتعرض لاعتداء من قبل مشاغبين كانت (الشبكة) تعتبرهم نبلاء وأصحاب حق".

وصباح السبت طرد محتجون كانوا يتظاهرون أمام البيت الأبيض مراسل شبكة "فوكس نيوز" ثم لاحقوه لمئات الأمتار قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.

وجاء في بيان لجمعية الصحافيين المحترفين: "إن كنتم متظاهرين، فافعلوا ما تعتبرونه صوابا، لكن لا تمنعونا من تأدية عملنا".

فرانس24/ أ ف ب

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