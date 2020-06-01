وفاة الفنان العالمي كريستو جافاشيف رائد أعمال "تغليف المساحات بالقماش"

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رحل الفنان العالمي كريستو جافاشيف عن عمر ناهز 84 عاما في منزله بمدينة نيويورك الأمريكية. ويعد كريستو رائدا في نوع جديد من الفنون ابتكره وهو "تغليف المساحات بالقماش"، ومن أبرز أعماله في هذا المجال لف جسر بون نوف في باريس ومبنى رايشتاغ في برلين بالقماش.

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بث الأحد مكتب الفنان العالمي كريستو، المعروف بأعماله الضخمة القائمة على تغليف نصب كبيرة بالقماش، رسالة على فيس بوك يعلن فيها وفاته عن عمر ناهز 84 عاما.

وجاء في الرسالة أن الفنان واسمه الكامل كريستو فلاديمير جافاشيف المولود في بلغاريا، "توفي لأسباب طبيعية في 31 أيار/مايو 2020 في منزله في نيويورك".

وقد شكل هذا الرجل مع زوجته جان-كلود ثنائيا بارزا في أوساط الفن المعاصر بسبب أعمالهما العابرة التي تتطلب سنوات من التصميم والتحضير بكلفة ملايين الدولارات. وقد ابتكر كريستو نوعا فنيا جديدا عرف بـ"تغليف المساحات بالقماش" ومن أبرز أعماله في هذا المجال لف جسر بون نوف في باريس بالقماش (1985) ومبنى رايشتاغ في برلين (1995).

وكتب معاونوه في الرسالة "عاش كريستو حياته بزخم ليس فقط من خلال تصور المستحيل بل من خلال تحقيقه أيضا. جمعت أعمال كريستو وجان كلود الناس في تجارب تم تشاركها عبر العالم وسيتواصل عملهما في قلوبنا وذكرياتنا".

نبذة عن كريستو

ولد كريستو في 13 حزيران/يونيو 1935 في غابروفو في بلغاريا، وفر من هذا البلد العام 1956 في قطار شحن هربا من النظام الشيوعي والواقعية السوفياتية التي كانت تعلم في معهد الفنون الجميلة في صوفيا.

والتقى العام 1958 زوجته الفرنسية جان-كلود دونا دو غيوبون في باريس. وكان كريستو يقيم في نيويورك وقد حصل على الجنسية الأمريكية. وكان مشروعه الأخير وهو لف قوس النصر في باريس بالقماش أرجئ بسبب كوفيد-19 بعدما كان مقررا في أيلول/سبتمبر المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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