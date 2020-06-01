يونايتد يمدد عقد استعارة إيغهالو حتى كانون الثاني/يناير 2021

جو كلامار ا ف ب/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند شينخوا الصيني من أجل تمديد عقد استعارة المهاجم النيجيري أوديون إيغهالو حتى 31 كانون الثاني/يناير 2021، وذلك بحسب ما أعلن الإثنين.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة إعارة النيجيري البالغ من العمر 30 عاما الى يونايتد أمس الأحد، لكن فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير قرر الإبقاء على خدماته حتى 31 كانون الثاني/يناير 2021، من أجل أن يكون مع "الشياطين الحمر" حين يستأنف الموسم في الموعد المبدئي المقرر في 17 حزيران/يونيو الحالي بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسجل إيغهالو أربعة أهداف في ثماني مشاركات مع "الشياطين الحمر" منذ أن انضم اليهم في 31 كانون الثاني/يناير الماضي حين أصبح أول لاعب نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، والإفريقي السابع فقط في تاريخ النادي.

وفي حديث له الأسبوع الماضي كضيف على برنامج دردشة خاص بالتلفزيون الرسمي ليونايتد، أشاد سولسكاير بإيغهالو، شاكرا شنغهاي غرينلاند شينخوا الذي "كان رائعا تجاهنا بالسماح له (إيغهالو) بالدفاع عن ألوان فريق أحلامه. كان حلما بالنسبة له ونأمل أن ينهي ما بدأه والفوز معنا بكأس".

وينافس يونايتد من أجل الحصول على أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز قبل توقفه في آذار/مارس، بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي الرابع.

كما ما زال ينافس على لقب مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ووصل في الأولى الى الدور ربع النهائي حيث يلتقي نوريتش سيتي في 27 أو 28 حزيران/يونيو بحسب الموعد المبدئي، فيما قطع شوطا كبيرا في الثانية نحو ربع النهائي بفوزه الكاسح في ذهاب الدور الثاني على لاسك النمسوي بخماسية نظيفة، بينها هدف لإيغهالو بالذات.

© 2020 AFP