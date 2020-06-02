أفغانستان: واشنطن تبدي تفاؤلها من محادثات السلام بين طالبان والحكومة وتستعد لتسريع الانسحاب

أبدت واشنطن الاثنين تفاؤلها على لسان مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد من إمكانية انطلاق محادثات سلام أفغانية-أفغانية بين الحكومة وحركة طالبان وهو ما قد ينهي عقودا من الحرب إن كللت بالنجاح. وقال خليل زاد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتسريع عملية انسحاب قوات بلاده من أفغانستان إن سار كل شيء على ما يرام.

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أبدى الاثنين زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف تفاؤله بشأن انطلاق محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يسرع حتى جدول انسحاب قواته من هذا البلد إذا سارت الأمور على ما يرام. وقال خليل زاد "لقد تم إحراز الكثير من التقدم في الأيام الأخيرة".

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت في 29 شباط/فبراير في الدوحة اتفاقا مع حركة طالبان ينص على البدء فورا بمفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة بين كابول وأعضاء الحركة، إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف 2021.

بداية الانسحاب الأمريكي

وبدأ الجيش الأمريكي الانسحاب من أفغانستان تنفيذا لمفاعيل الاتفاق مع طالبان، وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان يسير بوتيرة أسرع مما هو محدد في الجدول الزمني المتفق عليه مع طالبان.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن البنتاغون أعد، من بين خيارات عدة، لانسحاب محتمل بحلول نهاية العام أي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

لكن زلماي خليل زاد شدد على أن وتيرة الانسحاب هي أمر "من صلاحيات الرئيس"، مشيرا إلى أنه في حال وجد ترامب أن "الشروط مستوفاة، فيمكننا المغادرة بسرعة أكبر، لكن المفتاح هو استيفاء الشروط".

وجعل ترامب من إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها أولوية لإدارته، وهو يسعى إلى إخراج قواته من أفغانستان.

محادثات بين الفرقاء

لكن المحادثات الأفغانية-الأفغانية لم تنطلق حتى الساعة في حين تصاعدت وتيرة العنف مجددا مما هدد بإخراج عملية السلام عن مسارها. لكن في الأيام الأخيرة تسارعت وتيرة الأحداث الإيجابية في أفغانستان، إذ توصل الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى اتفاق مع منافسه عبد الله عبد الله الذي قال إنه مستعد، بعدما عين كبير المفاوضين مع طالبان، لبدء محادثات السلام مع الحركة "في أي وقت".

كما سرعت كابول عملية إطلاق سراح أسرى من حركة طالبان، وهو أحد الشروط المسبقة لبدء المفاوضات بين الجانبين، في حين بادرت الحركة لإعلان هدنة خلال عطلة عيد الفطر التزمها الطرفان.

ولفت خليل زاد إلى أن "الكثير من الناس كانوا متشائمين إزاء إمكانية إجراء مفاوضات بين الأطراف الأفغانية، وإزاء القدرة على إحراز تقدم كاف في قضية السجناء"، رافضا في الوقت نفسه تحديد موعد انطلاق هذه المفاوضات. وحذر الدبلوماسي الأمريكي من أنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير" في ملف تبادل الأسرى.

فرانس24/ أ ف ب

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