إسبانيا لا تسجل وفيات بسبب فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي تخلو إسبانيا من الوفيات الجديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الثلاثاء. وبذلك تبقى حصيلة الوباء في هذا البلد ثابتة عند 27127 وفاة منذ يوم الأحد.

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عدم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، ليظل إجمالي الوفيات ثابتا منذ يوم الأحد عند 27127 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة بالمرض زادت 137 إصابة جديدة منذ الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239932 إصابة.

فرانس24/ رويترز

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