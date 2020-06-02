الاتحاد الأميركي يفكر في إقامة دورة سينسيناتي في نيويورك قبل فلاشينغ ميدوز

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نيويورك (أ ف ب)

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء أن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب حرصا منه على إقامة أهم دورتين مهددتين بفيروس كورونا المستجد هذا الصيف، يفكر في نقل تنظيم دورة سينسيناتي، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، إلى ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك قبل بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأميركي أبلغ هذا الاقتراح لرابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات وينتظر ردا منهما.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لإنقاذ البطولتين الأكثر اهتماما في الموسم الصيفي على الملاعب الصلبة في أميركا الشمالية، واللتين لا تزالان مقررتين في موعديهما المحددين على الرغم من تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 105 آلاف شخص في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذين لم يتم استئناف موسم رابطتي المحترفين والمحترفات بعد تعليقه القسري في منتصف آذار/مارس الماي، فإن دورة سينسيناتي للماسترز والتي توج بلقبها العام الماضي الروسي دانييل مدفيديف، يجب أن تقام في الفترة بين 16 و23 آب/أغسطس، على أن تقام بطولة فلاشينغ ميدوز في الفترة بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر.

وتهدف فكرة إقامة البطولتين بملاعب المركز الوطني بيلي جان كينغ في نيويورك، إلى السماح للاعبين الأجانب بالبقاء في مكان واحد أثناء المنافسة في الولايات المتحدة، مما يخفف من المخاوف بشأن السفر أثناء الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبقى الآن معرفة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص (اللاعبون واللاعبات) الذين عادت أغلبيتهم العظمى إلى العيش في بلدانهم خلال انتشار الوباء والذين سيستفيدون من تصريح لدخول الولايات المتحدة، سيرغبون في القيام برحلة إلى نيويورك التي تعتبر واحدة من بؤر فيروس "كوفيد-19" في البلاد.

وأكدت اللاعبة الأميركية بيثاني ماتيك-ساندز في معرض ردها على سؤال لصحيفة "نيويورك تايمز" أنها وافقت على فكرة "خوض البطولتين في مكان واحد".

وقالت "نحن بالتأكيد على المسار الصحيح لأن ذلك يجعل من السهل السيطرة على أشياء معينة".

ومن المرجح أن تقام البطولتان خلف أبواب موصدة في حال عدم إلغائهما حيث من المتوقع أن يصدر الاتحاد الأميركي للعبة بيانا بشأن مصيرهما بحلول نهاية الشهر الحالي.

وعلقت منافسات كرة المضرب الاحترافية اعتبارا من آذار/مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وستبقى كذلك حتى أواخر تموز/يوليو على الأقل.

وأقيمت هذا العام أولى البطولات الكبرى، أستراليا المفتوحة، في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما أعلن المنظمون إلغاء بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات عادة، والتي كانت مقررة بين أواخر حزيران/يونيو وأوائل تموز/يوليو.

© 2020 AFP