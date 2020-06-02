البرلمان البريطاني يبحث خططا لإعفاء مسافرين وافدين من الحجر

تولغا أكمين ا ف ب

مطعم وضع علامات لرسم حدود التباعد الاجتماعي المفروض على البريطانيين، في الأول من حزيران/يونيو 2020 في غرب لندن

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

تدرس الحكومة البريطانية خططا تسمح للمسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة بتفادي الحجر الصحي الذي يحذر منه القطاع السياحي، على ما أفادت الصحف الثلاثاء.

وباشرت المملكة المتحدة تليينا تدريجيا وحذرا للحجر المنزلي الذي فرضته في نهاية آذار/مارس لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي مرحلة دقيقة اعتبرها بعض الاختصاصيين سابقة لأوانها.

وسعيا لمنع موجة جديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19، فرضت لندن حجرا صحيا على الوافدين من باقي دول العالم.

ويتحتم على معظم المسافرين القادمين جوا أو برا أو بحرا، بمن فيهم المواطنين البريطانيين، اعتبارا من الثامن من حزيران/يونيو عزل أنفسهم لمدة 14 يوما، وفق قرار ستراجعه الحكومة كل ثلاثة أسابيع.

وأعفي من الحجر الصحي سائقو الشاحنات وعناصر الشرطة والعمال الزراعيون الموسميون والعاملون الطبيون، فضلا عن المسافرين من إيرلندا.

وأثار هذا الإجراء تنديد العاملين في مجالي الطيران والسياحة الذين حذروا بأن عواقبه قد تكون كارثية على نشاطهم.

غير أن الوزراء سيناقشون إقرار إعفاءات إضافية تتعلق بالمسافرين القادمين من بعض الدول، على أن يتم اختيار هذه الدول على أساس أهميتها الاقتصادية للمملكة المتحدة ومستوى مخاطر انتقال الفيروس وعدد المسافرين المعنيين والتدابير المعتمدة في المطارات، بحسب صحيفة تايمز.

وسيسمح للشرطة البريطانية بالقيام بعمليات كشف عشوائية وإصدار غرامات بقيمة الف جنيه استرليني (1250 دولار أو 1125 يورو) بحق الذين يتبين أنهم يخالفون التعليمات.

ويسمح للوافدين قيد الحجر الصحي الخروج رغم ذلك لشراء طعام أو أدوية والصعود في وسائل النقل العام وتغيير مكان ايوائهم إذا اقتضت الحاجة، بحسب صحيفة "غارديان".

وطالبت مجموعة من الشركات بهذه التدابير التي يطلق عليها اسم "الجسور الجوية" مع الدول المتدنية المخاطر الصحية، ومنها فندق الريتز الفخم ووكالة "كووني" للسفر.

وأعربت شركات طيران عدة منها "إيزي جيت" و"فيرجن أتلانتيك" عن "تحفظات جدية" على "مقاربة معممة".

وسيعرض المشروع الثلاثاء على النواب لدى عودتهم إلى البرلمان بعد توقف نشاطهم.

© 2020 AFP