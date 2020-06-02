الهند: السلطات تجلي الآلاف وتقيم مستشفى ميدانيا لمرضى فيروس كورونا تأهبا لإعصار يهدد مومباي

يستعد الساحل الغربي للهند لوصول الإعصار نيسارغا الذي سيكون أول إعصار يهدد مومباي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، منذ أكثر من سبعين عاما. وتحسبا لما يمكن أن يتسبب به هذا الإعصار من خسائر بشرية، تولت السلطات إجلاء 10 آلاف شخص من منازلهم، بينهم نحو 150 مصابا بفيروس كورونا، تم وضعهم في مستشفى ميداني أقيم لهذا الغرض.

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قامت السلطات الهندية بنقل أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم عدد من مرضى فيروس كورونا، إلى أماكن أكثر أمانا الثلاثاء استعدادا لوصول إعصار سيضرب الساحل الغربي للبلاد، هو الأول الذي يهدد مومباي منذ أكثر من 70 عاما.

وتولت سلطات العاصمة المالية للهند، والتي تجهد لاحتواء الوباء، إجلاء نحو 150 مصابا بكوفيد-19 من مستشفى ميداني أقيم مؤخرا إلى منشأة ذات سقف إسمنتي كإجراء احترازي، بحسب مسؤولين.

وقال الوزير الأول في ولاية مهراشترا وعاصمتها مومباي، إنه تم نقل مواطنين يقيمون في منازل متهالكة قرب الشاطئ إلى أماكن أكثر أمانا قبل الوصول المرتقب للإعصار نيسارغا إلى اليابسة بعد ظهر أو مساء الأربعاء.

وكتب الوزير أودهاف ثاكيري في رسالة نشرها مكتبه عبر تويتر "طلب من المقيمين في الأحياء الفقيرة... وفي الأماكن المنخفضة إخلاء" أماكن سكنهم.

وقلما تعرضت مومباي لأعاصير، وآخر عاصفة قوية اجتاحت المدينة كانت في 1948 وأدت إلى مصرع 12 شخصا وإصابة أكثر من 100 بجروح.

وحذر خبراء الأرصاد الهنود من هطول أمطار غزيرة مع رياح تراوح سرعتها بين 100 و110 كلم بالساعة وعواصف بسرعة تصل إلى 120 كلم بالساعة، تلحق أضرارا بأكواخ القش وخطوط الكهرباء ومد بحري يصل ارتفاعه إلى مترين يغرق المناطق المنخفضة في مهراشترا.

ويتوقع أن يضرب نيسارغا أيضا ولاية غوجارات المجاورة ومنطقة دامان الساحلية حيث أجلت السلطات أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال المسؤول في دامان راكيش مينهاس "قمنا بنقل أكثر من 6 آلاف شخص من مناطق ساحلية منخفضة إلى مناطق أكثر ارتفاعا".

ونُقل أكثر من 4 آلاف آخرين من قرى ساحلية في منطقتي فالساد ونافساري بولاية غوجارات، بحسب مسؤولين.

وقال المسؤؤل في فالساد أربيت ساغار لوكالة الأنباء الفرنسية "في أعقاب تفشي فيروس كورونا يتم تطبيق جميع الإجراءات المطلوبة في مراكز الإيواء المؤقتة التي تم تعقيمها، وصدرت تعليمات بشأن التزام مسافة التباعد الآمن".

ويأتي نيسارغا على أعقاب الإعصار أمفان الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص عندما ضرب شرق الهند وبنغلادش الشهر الماضي، فسوى قرى بالأرض ودمر مزارع وقطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.

فرانس24/ أ ف ب

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