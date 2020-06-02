ردود فعل دولية تستنكر مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة ودعوات لنبذ العنف

متظاهرون ضد العنصرية وعنف الشرطة بحق الأقليات في مدينة مينيابوليس الأمريكية التي شهدت مقتل جورج فلويد، 2 يونيو/حزيران 2020.

توالت ردود الفعل الدولية على مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على يد الشرطة بمدينة مينيابوليس الأمريكية الاثنين 25 مايو/أيار الماضي، معبرة عن "الذعر" و"الصدمة" لما حدث، ومستنكرة للعنف الذي شهدته بعض المدن الأمريكية بعدها، وللعنصرية "المنتشرة" في الولايات المتحدة. ودعا عديد من زعماء العالم للحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات على الواقعة، رافضين العنف الذي تخلل بعضها، ورد الفعل العنيف أحيانا من قبل الشرطة.

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تفاعل كثير من زعماء ومشاهير العالم مع مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد مختنقا أثناء عملية توقيفه بمدينة مينيابوليس الأمريكية، بعد أن ضغط أحد رجال الشرطة بركبته على عنق فلويد حتى فارق الحياة، في حادثة تم تصويرها بالفيديو وتناقلها بكثرة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وعبر كثير من زعماء العالم عن الصدمة للواقعة، والتضامن مع المحتجين في الولايات المتحدة، داعين في الوقت نفسه للحفاظ على سلمية هذه الاحتجاجات بعد أن تخللت بعضها حوادث عنف وتخريب، وعقب تعامل الشرطة بالقوة مع المحتجين في بعض الأحيان.

الأمم المتحدة: "تمييز عنصري مزمن"

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه الثلاثاء إن تأثير فيروس كورونا الذي بدا أكبر على الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، والمظاهرات التي خرجت إثر مقتل فلويد، أمور تكشف "تمييزا مزمنا" ينبغي معالجته.

وقالت باشليه في بيان "يكشف هذا الفيروس تمييزا مزمنا تم تجاهله لوقت طويل"، مضيفة "في الولايات المتحدة، لا تسلط المظاهرات التي أثارها مقتل جورج فلويد الضوء فقط على عنف الشرطة ضد غير البيض، لكن تبرز أيضا التمييز في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف، وتمييزا عنصريا مزمنا".

الاتحاد الأوروبي يبدي "صدمته" إزاء "الاستخدام المفرط" للقوة

عبر جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن صدمته لوفاة فلويد وأبدى أسفه "للاستخدام المفرط" للقوة من قبل رجال الشرطة.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل "هنا في أوروبا، على غرار شعب الولايات المتحدة، نحن مصدومون من حادث وفاة جورج فلويد. أعتقد أن كل المجتمعات يجب أن تبقى متيقظة أمام الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن.

وحذر بوريل من أن المجتمعات الديمقراطية لديها واجب خاص بالتصرف بمسؤولية "وعدم استخدام قدراتها بالشكل الذي استخدمت فيه في قضية وفاة جورج فلويد المحزنة جدا". داعيا إلى "وقف تصعيد التوتر" في الولايات المتحدة.

وزير خارجية ألمانيا: المظاهرات السلمية "أكثر من مشروعة"

بدوره اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء أن الاحتجاجات السلمية في المدن الأمريكية بعد مقتل فلويد "مفهومة وأكثر من مشروعة". وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا ببرلين "بالنسبة لنا (...) القاعدة هي أن الاحتجاج السلمي يجب أن يكون دائما ممكنا، ولكن يجب أن يكون سلميا".

وأضاف "أريد أيضا أن أعرب عن أملي في ألا تؤدي هذه المظاهرات السلمية إلى مزيد من العنف، والأهم من ذلك، آمل أن تجعل هذه المظاهرات الأمور مختلفة في الولايات المتحدة".

وقال ماس إن "التعبئة السلمية التي نشهدها في الولايات المتحدة، مع التصرفات العديدة المؤثرة للغاية من جانب الشرطيين الأمريكيين، أمر مفهوم وأكثر من شرعي".

تضامن في الدوري الألماني

وخلال مباريات عطلة نهاية الأسبوع في البوندسليغا، وجه عدد من اللاعبين رسائل تضامن مع فلويد إذ أظهر لاعبا بوروسيا دورتموند الإنكليزي جايدون سانشو والمغربي أشرف حكيمي قميصا داخليا كتب عليه "العدالة لجورج فلويد"، بينما احتفل الفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ بتسجيل هدف من خلال الركوع على ركبة واحدة، ووضع لاعب شالكه الأمريكي ويستون ماكيني شارة حول ساعده كتب عليها "العدالة لجورج".

وأعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر عن فخره بلاعبي الأندية الذين أعربوا عن تضامنهم مع فلويد، فيما دعا الاتحاد الدولي (فيفا) إلى "تحكيم المنطق" في التعامل مع فرض عقوبات محتملة عليهم بموجب قوانين اللعب، التي تمنع استخدام الأحداث الكروية للترويج لقضايا سياسية.

وأكد الفيفا في بيان الثلاثاء أنه "يتفهم (...) تماما عمق المشاعر والمخاوف التي عبر عنها العديد من لاعبي كرة القدم في أعقاب الظروف المأساوية لقضية جورج فلويد".

بريطانيا: العنف الذي تشهده الاحتجاجات "مدعاة للقلق"

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العنف الذي تشهده الاحتجاجات في الولايات هو أمر مقلق للغاية. وقال المتحدث "العنف الذي نراه (هناك) مدعاة للقلق البالغ، يجب أن يُسمح للناس بأن يحتجوا بطريقة سلمية".

هونغ كونغ تتّهم واشنطن بـ"الكيل بمكيالين"

اتّهمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء واشنطن باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" لأنّها انتقدت طريقة تعامل حكومتها مع الاحتجاجات العنيفة في المقاطعة في حين أنّ طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات الراهنة فيها لا تختلف كثيرا.

وقالت لام للصحافيين "لقد رأينا بوضوح تامّ في الأسابيع الأخيرة سياسة ’الكيل بمكيالين‘ التي يتم تطبيقها. أنتم تعرفون أنّ الولايات المتحدة شهدت أعمال شغب ونحن نرى كيف ردّت عليها الحكومات المحلية. وفي هونغ كونغ، عندما تحصل لدينا أعمال شغب مماثلة نرى الموقف الذي اعتمدوه (الأمريكيون)".

الصين: المظاهرات تظهر "المرض المزمن" للعنصرية في الولايات المتحدة

اعتبرت الصين الاثنين إن الاضطرابات في الولايات المتحدة تظهر خطورة مشكلتي العنصرية وعنف الشرطة وتكشف عن المعايير المزدوجة لواشنطن في دعم متظاهري هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان إن "حياة السود حياة أيضا. يجب ضمان حقوقهم الإنسانية أيضا".

وأضاف تجاو "العنصرية تجاه الأقليات الإثنية في الولايات المتحدة مرض مزمن في المجتمع الأمريكي".

واعتبر أن "الوضع الحالي يعكس مرة أخرى خطورة مشكلتي العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة".

إيران للشرطة الأمريكية: "أوقفوا العنف ضد شعبكم"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي في طهران متوجها إلى الشعب الأمريكي "لقد سمع العالم صوت مظلوميتكم ويقف إلى جانبكم".

وأضاف مخاطبا المسؤولين الأمريكيين والشرطة "أوقفوا العنف ضد شعبكم ودعوهم يتنفسون" مستعيدا شعار المظاهرات "لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات الأخيرة التي لفظها جورج فلويد.

رئيسة وزراء نيوزيلندا: شعرت "بالذعر"

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الثلاثاء إنها شعرت "بالذعر" لوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد ورحبت باحتجاجات التضامن السلمية في نيوزيلندا. وشارك آلاف النيوزيلنديين في مسيرة سلمية يوم الاثنين في إطار احتجاجات في الولايات المتحدة وفي أنحاء مختلفة من العالم تشجب الطريقة التي مات بها فلويد.

وقالت أرديرن لقناة (تي.في.إن.زد) في مقابلة "أعتقد أنني أقف مع كل من يشعرون بالذعر بسبب ما رأيناه".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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