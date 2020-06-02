بطولة إسبانيا: بنزيمة يبدي "رغبة شديدة في العودة الى المنافسة"

غابريال بويز ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة يتابع كرة برأسه أمام مواطنه مدافع برشلونة صامويل أومتيتي خلال مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني في مدريد في الأول من آذار/مارس 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أكد مهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة الثلاثاء أن لديه "رغبة شديدة في العودة الى المنافسة" وذلك قبل أقل من أسبوعين على استئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بنزيمة (32 عاما) في شريط فيديو نشر على الموقع الرسمي للنادي "لدينا رغبة شديدة في العودة إلى المنافسة والفوز، الفوز بالمباريات".

وأضاف عقب الحصة التدريبية الصباحية، وهي من الأوائل التي يخوضها النادي الملكي بالتشكيلة الكاملة "المباراة الأولى ضد إيبار ستكون مهمة جدا، على أرضنا، وسنبذل كل ما في وسعنا حتى النهاية".

ويخوض ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الليغا بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، مباراته الأولى بعد فترة التوقف منذ 12 آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، الأحد 14 حزيران/يونيو في تمام الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (18,30 ت غ) ضد ضيفه إيبار ضمن المرحلة الثامنة والعشرين.

وتابع "شهران دون لمس الكرة، كان ذلك صعبا بعض الشيء"، مؤكدا "الآن، نشعر أننا بحالة جيدة وسنواصل العمل معا، بالكرة".

وأردف أفضل هداف للنادي الملكي هذا الموسم برصيد 19 هدفا، قائلا "اليوم (الثلاثاء)، خضنا مباراة (تدريبية)، والانطباعات كانت جيدة جدا بالنسبة للجميع".

وعاد ريال مدريد إلى التدريب بالمجموعة الكاملة الاثنين طبقا للبروتوكول الصحي الصارم الذي وضعته رابطة الدوري قبل استئناف البطولة.

وكشف بنزيمة عن رسالة مواطنه زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، وقال "+زيزو+ (لقب زيدان) هي أن نستمتع ونستغل لعب كرة القدم"، معربا عن أمله في مشاهدة الجماهير بالمدرجات في أقرب وقت ممكن.

وأبرز "سيكون الأمر مختلفا بالتأكيد. ما زلنا بحاجة إلى الجماهير"، مشيرا إلى أنه حتى بدونهم "نحن نعلم أن ما يتعين علينا القيام به، الفوز بالمباريات واستهداف المركز الأول".

© 2020 AFP