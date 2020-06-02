دبي تسمح بعمل المراكز التجارية والمؤسسات الخاصة بشكل كامل

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ا ف ب

"دبي مول" بعد قرار السلطات إغلاق المراكز التجارية في 23 من آذار/مارس 2020 في دبي

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دبي (أ ف ب)

أعلنت إمارة دبي الثلاثاء السماح بعمل المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% بدءا 3 من حزيران/يونيو في إطار تخفيف القيود التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تعلن فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100% اعتباراً من غد الأربعاء".

وتأتي هذه الخطوة "في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد على مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة جميع العاملين في تلك المواقع"، وفق المصدر نفسه.

ومؤخرا خفّفت إمارة دبي القيود المفروضة على الشركات وقلّصت ساعات حظر التجول الليلي.

وسمح في السابق لشركات القطاع الخاص بالعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 50%.

وأكدت اللجنة وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية والتي تشمل "وضع الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما كان ذلك ممكناً".

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 269 وفاة.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تضم "مول الإمارات" حيث مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا.

ويأتي القرار بينما تفرض سلطات إمارة أبو ظبي المجاورة من الثلاثاء ولمدة أسبوع "حظر تنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها" لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP