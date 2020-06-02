ريبورتاج: الأمريكيون من أصول أفريقية في مينيابوليس متخوفون من أن يكون مصيرهم مثل جورج فلوريد

مظاهرات غاضبة في الولايات المتحدة بعد أسبوع من مقتل جورج فلويد. © صورة ملتقطة من الشاشة

لا تزال الاحتجاجات متواصلة في مدينة مينيابوليس الأمريكية بعد أسبوع على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد. وأبدى سكان المدينة من الأمريكيين السود تخوفاتهم من أن يكون لأبنائهم نفس مصير الشاب الذي قتل خلال عملية توقيف للشرطة. فأكثر من مئة أمريكي من أصل أفريقي قتلوا في ظروف مشابهة على يد الشرطة منذ 2014. شهادات لسكان مدينة مينيابوليس رصدها مراسلو فرانس24 في الولايات المتحدة علي بردى وفاني آلار وكاثيفان غورجيستاني