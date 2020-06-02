فرنسا: عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا يتجاوز حاجز المئة مجددا

أشخاص يجلسون على رصيف أحد مطاعم العاصمة الفرنسية باريس بعد فتحها ضمن إجراءات تخفيف الحدر الصحي، 2 يونيو/حزيران 2020.

للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين سجلت فرنسا الثلاثاء أكثر من مئة وفاة بسبب فيروس كورونا. وتأتي هذه الزيادة في أول أيام المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي في البلاد. وأصبح العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في فرنسا 28940.

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تجاوز عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا الثلاثاء حاجز المئة للمرة الأولى منذ 13 يوما، في الوقت الذي تتجه في البلاد لتفعيل مزيد من تخفيف إجراءات الحجر المنزلي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 أو 0,4 في المئة ليصل إلى 28940، وهي خامس أعلى حصيلة وفيات في العالم.

فرانس24/ رويترز

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