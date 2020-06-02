فورمولا واحد تكشف عن برنامج 8 سباقات في أوروبا من تموز/يوليو الى أيلول/سبتمبر

بوريس هورفات ا ف ب/ارشيف

جانب من جائزة فرنسا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، في 24 حزيران/يونيو 2020.

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باريس (أ ف ب)

أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد ان انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من تموز/يوليو في النمسا، على ان تقام السباقات الثمانية الأولى في أوروبا.

وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون الثلاثاء، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين في الخامس من تموز/يوليو و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 منه، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من آب/أغسطس والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في السادس من أيلول/سبتمبر.

وستكون هذه السباقات من دون جمهور.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبطولة تشايس كاري "بينما نتوقع ان ينطلق الموسم من دون مشجعين في سباقاتنا، نأمل ان يتيح لنا الوضع خلال الأشهر المقبلة بالترحيب بهم مجددا عندما يصبح القيام بذلك آمنا".

وأضاف "لكننا نعلم ان عودة الفورمولا واحد ستشكل دفعا لمشجعي الرياضة حول العالم".

وكان من المقرر ان تنطلق بطولة 2020 على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، قبل ان يتم إلغاء السباق بسبب "كوفيد-19". ولاقت السباقات العشرة الأولى التي كانت مقررة في جدول البطولة، مصير الإلغاء أو التأجيل الى موعد غير محدد.

وستكون عودة بطولة العالم بارقة أمل للفرق العشرة المشاركة، والتي اضطر بعضها مؤخرا لاتخاذ إجراءات تقشف مالي في ظل توقف الإيرادات. كما دفعت آثار "كوفيد-19" الى اتخاذ الفرق قرار خفض سقف موازناتها للأعوام المقبلة، وتأجيل اعتماد تعديلات واسعة على السيارات والمحركات.

ويأمل منظمو البطولة ومجموعة "ليبرتي ميديا" المالكة لحقوقها، في إنقاذ ما تيسّر من الموسم. وبعدما كان مقررا ان تكون بطولة 2020 الأطول مع 22 جائزة كبرى، أقر المنظمون بأن المقاربة الواقعية تفترض التخطيط لإقامة ما بين 15 و18 سباقا فقط.

© 2020 AFP