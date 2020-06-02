نيويورك تحت حظر تجول بعد تعرض متاجرها الفاخرة للنهب

براين ار سميث ا ف ب

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نيويورك (أ ف ب)

تخضع نيويورك لحظر تجول ليلي أطول مدة اعتبارا من الثلاثاء، وفق ما قال مسؤولون، بعدما وقعت عمليات نهب في متاجر في وسط مانهاتن، مستهدفة أبرز المحلات الفارهة في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة.

ومن بين المتاجر الفاخرة التي تعرضت للنهب، متجر مايكل كورس على الجادة الخامسة، وكذلك "نايكي" و"ليغو"، ومحلات بيع أجهزة إلكترونية في وسط المدينة، قبل أن يدخل حظر التجول حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 23,00 وحتى الساعة 5,00 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بحسب صحافيين في فرانس برس.

وتحركت مجموعات من الشباب من شارع لآخر في المنطقة التي غالباً ما تعج بالسياح، فيما قامت الشرطة بإغلاق العديد من الشوارع.

وأظهرت صور لقناة "إن واي 1" المحلية شباناً يهرعون من متجر "بيست باي" للالكترونيات قبل أن تعتقلهم الشرطة.

لاقت متاجر جنوب مانهاتن المصير نفسه، وفق مصور في فرانس برس.

وأفادت صحيفة "نيويورك تامز" أن مركز "مايسيز" التجاري كان أيضاً هدفاً للنهب.

ولم تؤكد الشرطة على الفور تلك المعلومات، بل اكتفت بالقول إن "العديد من المتاجر استهدفت"، وجرت توقيفات "بالمئات" في كافة أنحاء المدينة.

وقال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو إن العديد من المتاجر في جادة ماديسون تعرضت أيضاً للسرقة، معتبراً أن الوضع "غير مقبول على الإطلاق".

ونتيجة لذلك، أعلن أن حظر التجول سوف يبدأ اعتباراً من الساعة 20,00 مساء الثلاثاء، بدل الساعة 23,00، بالتوقيت المحلي.

وشدد لقناة "إن واي 1" على أن "المدينة تحت السيطرة التامة، ويعمها السلام والهدوء بشكل كبير".

- "حان وقت العودة للمنزل" -

وأعلن رئيس البلدية وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو فرض حظر التجول بعد تظاهرات وعمليات نهب خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما في حي سوهو.

وكتب رئيس البلدية في وقت لاحق الاثنين في تغريدة أن "المتظاهرين كانوا سلميين بشكل كبير اليوم"، لكن بعض الأشخاص خرجوا لتدمير الممتلكات والسرقة.

وقال دي بلازيو "ندعم التظاهر السلمي في هذه المدينة. لكن الآن، حان وقت العودة للمنزل".

وأضاف "خرج بعض الناس الليلة ليس للتظاهر بل لتدمير الممتلكات وإلحاق الأذى بالآخرين، ويجري اعتقال هؤلاء الأشخاص. تصرفاتهم غير مقبولة ولن نسمح لهم بدخول مدينتنا".

وفرض حظر تجول في نيويورك ونحو 40 مدينة أخرى في البلاد، بعد تظاهرات عنيفة احتجاجاً على عنف الشرطة، أثارها مقتل الأميركي الإفريقي جورج فلويد على يد الشرطة في مينيسوتا.

وبعد الساعة 23,00، أجرى نحو 100 شخص تظاهرة سلمية أمام مركز "باركلايز" في وسط بروكلين التي كانت مسرحاً لتظاهرات كبرى في الأيام الأخيرة، وركعوا تكريماً لذكرى ضحايا عنف الشرطة، وفق صحافي في فرانس برس.

وراقبت الشرطة التحرك من بعيد لكن لم تعتقل أحداً رغم حظر التجول المفروض.

وفي حين نهبت متاجر نيويورك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة وعناصر من الشرطة لوقف أعمال الشغب والنهب والتخريب والاعتداءات والتدمير الوحشي للممتلكات" في واشنطن.

وندد دي بلازيو الديموقراطي بتصريحات ترامب "العدائية"، و"خطابه التقسيمي".

وقال "لا أعتقد أن تصريحاً واحداً أطلق في الساعات الأخيرة هو ما تسبب بكل هذا، أعتقد أن كل ما قام به لسنوات أسهم في ذلك".

© 2020 AFP