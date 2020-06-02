واشنطن تطلق سراح عالم إيراني محتجز منذ عام 2016 وتسمح له بالعودة إلى بلاده

مسعود سليماني (يمين)، السجين السابق في الولايات المتحدة، برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أفرجت الثلاثاء الولايات المتحدة الأمريكية عن العالم الإيراني سيروس أصغري الذي برأته محكمة أمريكية من تهمة سرقة أسرار تجارية خلال زيارة أكاديمية العام 2016. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العالم أصغري استقل طائرة أقلعت للعودة إلى بلاده هذا الصباح. وأكدت طهران الشهر الماضي أن أصغري، وهو باحث علمي في جامعة شريف التكنولوجية في طهران، التقط فيروس كورونا المستجد خلال فترة احتجازه.

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء إن العالم الإيراني سيروس أصغري الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة قد استقل طائرة أقلعت من أمريكا وهو في طريق العودة إلى البلاد. وكتب ظريف على إنستاغرام "نبأ سار، طائرة تقل الدكتور سيروس أصغري أقلعت من أمريكا. أقدم التهاني لزوجته وعائلته".

وكان أصغري قد اتهم أمام محكمة أمريكية عام 2016 بسرقة أسرار تجارية خلال زيارة أكاديمية إلى أوهايو وبرئ في تشرين الثاني/نوفمبر لكنه بقي مسجونا لأسباب تتعلق على ما يبدو بقوانين الهجرة.

وأكدت طهران الشهر الماضي أن أصغري، وهو باحث علمي في جامعة شريف التكنولوجية في طهران، التقط فيروس كورونا المستجد خلال فترة احتجازه.

وأعلن العالم في آذار/مارس لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن شرطة الهجرة الأمريكية أبقته في مركز احتجاز في لويزيانا، خالٍ من المرافق الصحية الأساسية، ورفضت إعادته لطهران رغم تبرئته. ولا تزال معلومات الوكالة الأمريكية للهجرة تدرج أصغري على أنه اعتقل في ولاية مسيسيبي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد أعلن الاثنين أن ملف أصغري أغلق في الولايات المتحدة وأنه سيعود على الأرجح إلى البلاد خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وتحتجز كل من الولايات المتحدة وإيران المتخاصمتين مواطنين من البلد الآخر ودعتا مؤخرا إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وإيران هي البلد الأكثر تضررا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، مع تسجيلها أكثر من 150 ألف إصابة بينها 8 آلاف وفاة. لكن مسؤولين وخبراء داخل إيران وخارجها يشككون في صحة الأرقام الرسمية ويرون أن الأرقام الحقيقية تتخطى بكثير ما هو معلن.

فرانس24/ أ ف ب

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